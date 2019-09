Andrea Damante e Belen Rodriguez/ Duetto in onore dei loro ex Iannone-De Lellis

Un valzer di coppie in quel di Milano nelle ultime ore? Sembra proprio di sì. Andrea Damante si è recato sul posto per una serie di eventi e lo stesso ha fatto anche Giulia De Lellis, tanto che ieri li hanno addirittura beccati insieme. Ma la serata il Dama non l’ha conclusa con la sua ex, attuale fidanzata di Andrea Iannone, ma con l’ex di quest’ultimo, Belen Rodriguez. Scusate il giro di parole ma ci piace rendere tutto più complicato ma il succo della questione non cambia: mentre Giulia De Lellis continua ad inneggiare al suo “Andrea giusto”, così ha definito il centauro sui social, il Damante ha pensato bene di cantargliele con al fianco di Belen Rodriguez. I due “ex” si sono ritrovati a Milano e hanno deciso bene di concludere la loro serata a suon di karaoke insieme ad altri amici e vip presenti.

ANDREA DAMANTE E BELEN RODRIGUEZ CANTANO E RIDONO…

La cosa curiosa è che i due, così social, avevano evitato di mettere in giro e condividere il video sulle loro storie, ma l’occhio attento del gossip è sempre a lavoro e così i due sono finiti sul web tra pagine e siti web. Cosa avranno condiviso i due a parte la canzone? Avranno avuto modo di parlare dei loro rispettivi ex e del loro comportamento o magari hanno semplicemente parlato del libro della De Lellis che fa leva proprio sul tradimento subito dall’ex tronista? I pettegolezzi sicuramente non mancano così come i meme e le risate sui social, i due diranno la loro sulla serata di ieri? Lo scopriremo nelle prossime ore, occhio ai social e mano… al microfono!

Ecco il video del momento:





© RIPRODUZIONE RISERVATA