Andrea Damante e Sara Croce stanno insieme/ Foto, l’ex tronista bacia Madre Natura!

Quella di quest’anno si conferma essere giorno dopo giorno un’estate ricca di gossip. Stavolta il grande protagonista è Andrea Damante, l’ex tronista di Uomini e Donne nonché ex di Giulia De Lellis. Stando a quanto rivela il settimanale Chi, Damante ha un nuovo amore. Lei è la bellissima Sara Croce, che abbiamo visto in più occasioni nell’ottava edizione di Ciao Darwin 8. Ecco, infatti, quanto annuncia il noto settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Su “Chi” le prime foto del bacio tra Andrea Damante e “Madre Natura” Sara Croce. Nel numero in edicola da mercoledì 10 luglio, le immagini esclusive del primo bacio tra Andrea Damante e il suo nuovo amore, Sara Croce, la “Madre Natura” di “Ciao Darwin” che ha preso il posto di Giulia De Lellis nel cuore del deejay.”

Andrea Damante e Sara Croce nuova coppia: “Con lei faccio sul serio”

Andrea Damante ha definitivamente archiviato la storia con Giulia De Lellis (che oggi è felice e innamorata accanto ad Andrea Iannone) e pare abbia perso la testa per la bella Madre Natura italiana, Sara Croce. Il settimanale fa inoltre sapere che i due sono in vacanza in Versilia ed è proprio in acqua che i paparazzi li hanno beccati in un appassionato bacio. Ma non è tutto: stando a quanto fa ancora sapere la fonte, Damante è intenzionato a creare una storia serie che non sia dunque solo un flirt estivo. È proprio lui a confessare: “Non è un flirt Questa volta faccio sul serio”. Insomma, il gossip si infiamma con la nascita di una nuova coppia che, al momento, piace anche al web. Chissà se durerà il tempo di un’estate o molto di più…





