Andrea Damante/ “Ho tradito Giulia De Lellis solo due volte, ma lei…” (Verissimo)

Andrea Damante ospite a Verissimo: la sua verità sulla storia con Giulia De Lellis

Finalmente Andrea Damante ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua verità sull’ormai celeberrimo tradimento a scapito della ex fidanzata Giulia De Lellis nel corso della nuova puntata di Verissimo che lo vedrà ospite. “Ho tradito Giulia solo due volte perché ho ceduto alla tentazione. Non c’era già più trasporto. Ho sbagliato! Da una parte me ne sono pentito, ma non l’avevo mai fatto prima. Ho imparato che è meglio non farlo”, dichiara alla padrona di casa Silvia Toffanin. Il “Dama” ammette che le cose tra di loro non andavano già bene da qualche tempo ed infatti alla base della loro rottura ci sarebbero stati i troppi litigi non solo legati ai tradimenti. Poi torna sulla storia legata alla scoperta da parte di Giulia delle famose ‘corna’: “Quando sono partito per un lavoro a Los Angeles ho lasciato il mio pc con WhatsApp collegato. Penso che Giulia abbia trovato dei messaggi scambiati con un mio amico e credo abbia intuito lì del tradimento”. Eppure secondo l’ex volto di Uomini e Donne, Giulia avrebbe anche romanzato parte del suo racconto da cui è nato il libro, ed in particolare quella relativa alle deliranti chiamate alle ex: “Giulia esagera, è molto emotiva. Non è la verità. Nel libro la cosa è stata un po’ ingigantita”, commenta Andrea. A dargli molto fastidio sono state più che altro le frasi sul regime alimentare, a suo dire scritte “per far vendere il libro”. Ma non manca una frecciatina rivolta alla sua ex che, a differenza sua, si è rifidanzata tre volte dalla loro rottura. Potrebbe mai esserci un ritorno di fiamma? “Non penso. Ma nella vita non si sa mai”, chiosa. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Andrea Damante: “Dopo due anni è il caso di andare avanti“

Andrea Damante non ci sta e mentre si mostra pubblicamente di nuovo con Giulia De Lellis, sceglie di frequentare lo stesso salotto televisivo della sua ex per dire la sua. Oggi, sabato 21 settembre 2019, Andrea Damante sarà fra gli ospiti di Verissimo e parlerà di quanto dichiarato da Giulia la settimana scorsa. Il tema, sempre scottante, è quello al centro del libro di Giulia ‘Le corna stanno bene su tutto‘, già un successo in termini di vendite. “Dopo due anni è il caso di andare avanti“, ha sentenziato l’ex tronista di Uomini e Donne grazie ai microfoni di Radio 105, pur ammettendo di aver sbagliato a tradire la ragazza che ha conquistato nel programma di Maria De Filippi appena tre anni fa. In apparenza incrollabile, la coppia ha conquistato milioni di fan e ha fatto sognare diversi teenager, salvo poi svelare che il loro rapporto non fosse poi così solido. Il Dama e Giulia comunque hanno ormai messo da parte qualsiasi attrito. Lo dimostra la volontà dei due di presentarsi insieme all’evento che si è svolto in questi giorni riguardo al 20° anniversario di Vogue Japan. Motivo che ha spinto gli ammiratori dell’ex coppia a sperare in un nuovo ritorno di fiamma, ironizzando anche sul fatto che Andrea Iannone, attuale fidanzato della De Lellis, sia il nuovo ‘cervo a primavera’.

Andrea Damante: incontra Giulia De Lellis a un party…

Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo insieme? Sì, ma forse solo per caso. La notizia bomba diffusa in esclusiva da Gossip e Tv è già diventata virale e molti fan dell’ex coppia si sono lanciati in commenti positivi per la presenza dei due beniamini alla serata evento di Vogue Japan. Secondo i più razionali però si tratta solo di un incontro non voluto e non organizzato: il Dama e Giulia si sarebbero semplicemente ritrovati nello stesso party, senza alcun accordo preventivo. Mentre il libro della De Lellis mette in cattiva luce la natura libertina di Andrea, i due ex dimostrano ancora una volta di non aver mai tagliato del tutto quei ponti che li hanno uniti fin dai tempi di Uomini e Donne. L’ex tronista del resto sapeva fin dall’inizio dell’intenzione di Giulia di raccontare quella pagina della loro passata relazione. Intanto Andrea continua come sempre a fare leva sulla musica, fra passione e carriera, ricordando anche a tutti i fan la propria disponibilità. Tramite le Storie ha infatti sottolineato di essere sempre pronto ad intervenire a party e feste di compleanno.



