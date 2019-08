Incidente Dovizioso-Quartararo: video choc/ MotoGp: Dovi salta, Ducati in fiamme

Bruttissimo incidente al via tra Fabio Quartararo e Andrea Dovizioso, nella primissima curva della gara di MotoGp in Gran Bretagna: mentre Marquez e Valentino Rossi scattano alla perfezione nel rettilineo della partenza, Rins alla prima curva tiene bene al terzo posto con Quartararo che subito velocissimo prova il sorpasso. Forse piegando troppo, lo spagnolo della Yamaha si trova subito per terra con il dramma per fortuna solo sfiorato visto che poco più dietro un Dovizioso partito arrembante dalla settima piazza travolge in pieno la sua moto evitando per poco di tranciarlo direttamente a bordo pista. Il problema è che l’incidente causa una sorta di carambola spettacolare in cui il nostro Dovi atterra pesantemente sul fianco destro mentre la sua Ducati si infiamma all’improvviso nell’impatto prima e nello strisciare nella via di fuga subito dopo. Per fortuna tanto Dovizioso quanto Quartararo non sono stati travolti dalle moto incidentate altrimenti le conseguenze per i due piloti, che comunque hanno visto subito l’eliminazione dalla gara di Silverstone, sarebbero state ben peggiori.

INCIDENTE DOVIZIOSO QUARTARARO: ANDREA SI RIALZA

Il video è impressionante, in più annesso che l’incidente è avvenuto alla prima curva quando ancora tutto il gruppo era in “serpentone” tutti attaccati: Dovizioso salta per aria, la Ducati prende fuoco e Quartararo sfila via nell’erba rischiando di venire travolto dal Dovi subito dietro. Fabio si rialza pur dolorante quasi subito, mentre per qualche minuto il terrore rimane in casa Ducati visto che Dovizioso, secondo nel Mondiale MotoGp, non dà segni di riuscire a rialzarsi. Invece poco dopo esser stato trasportato in barella al Centro Medico arrivano alcune immagini che rincuorano, con Dovi in piedi anche se molto dolorante alla schiena e al fianco per la terribile botta sull’asfalto dopo la caduta. A livello umano, sospiro di sollievo senza eguali ma dal punto di vista sportivo forse oggi si chiude definitivamente il Mondiale di MotoGp, con Marquez in testa e il suo unico vero avversario (dietro di 56 punti prima del Gp di Gran Bretagna) che purtroppo con questo incidente totalmente senza colpe si ritrova uno 0 in casella che peserà tantissimo in termini di Campionato del Mondo.

Quartararo já andando e Dovizioso saiu de maca. pic.twitter.com/8CuT1Q3HgH — Tomada de Tempo .·. (@tomadadetempo) August 25, 2019





