ANDREA E GIGI D’ALESSIO, FIGLIO ED EX ANNA TATANGELO/ Lei: “Siamo famiglia anche se separati, mi ha aiutata…”

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Anna Tatangelo parla di suo figlio Andrea, avuto dalla relazione con Gigi D’Alessio: “È un bambino dolcissimo, mi da un equilibrio! Un po’ mi sono ripresa dalla morte di mia mamma anche grazie a lui, per lui. Lo affrontiamo insieme. Gli ho dato il senso di famiglia anche se siamo genitori separati.”

E a proposito di Gigi D’Alessio, Anna ha raccontato come sono oggi i loro rapporti: “Io sono molto grata a Gigi, che mi è stato vicino quando si è saputo della malattia di mia mamma. Abbiamo comunque un comune denominatore che è un figlio, così trovi sempre un accordo. Io sono cresciuta tanto perché le mie esperienze mi hanno portato ad essere più grande.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Anna Tatangelo e il rapporto con Gigi D’Alessio

Andrea e Gigi D’Alessio sono il figlio e l’ex compagno di Anna Tatangelo. Un amore importante quello nato tra i due artisti e suggellato anche dalla nascita di un figlio tanto voluto e desiderato. Ad un certo punto però la coppia è scoppiata, anche se oggi i due sono rimasti in buoni rapporti proprio per il bene del piccolo Andrea. Proprio la Tatangelo negli studi di Verissimo ha sottolineato quanto Gigi D’Alessio sia stato sempre presente nella sua vita: “io sono molto grata a Gigi, perché mi è stato molto vicino all’inizio, quando abbiamo scoperto la malattia di mia madre. Gli sarò grata sempre. Ovviamente le nostre strade si sono separate però abbiamo una direzione comune, che è quella della serenità di Andrea. Se vedo sereno Andrea sono serena anche io”.

Non solo, la Tatangelo ha sottolineato come la morte della mamma abbia cambiato per sempre il senso della sua vita: “mi sono aggrappata alla fede e ho cercato sempre di sorridere anche se dentro di me soffrivo in quella stanza di ospedale ho finto che quello che stava accadendo fosse momentaneo… Volevo trasmettere coraggio e forza a mia madre. Questi ultimi anni mi hanno segnato tantissimo, ciò che è successo mi ha cambiato per sempre la vita. Oggi più che mai mi sento di sottolineare l’importanza della prevenzione, perché può salvare la vita”.

Anna Tatangelo e il rapporto con il figlio Andrea nato dall’amore con Gigi D’Alessio

Dall’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è nato il figlio Andrea che oggi ha 13 anni. La cantante sui social ha raccontato come il figlio stia crescendo visto che tramite Instagram ha raccontato del primo appuntamento del figlio con la fidanzatina. “Era agitatissimo. Una volta uscivo per andare a prendere un gelato con mio figlio, mentre adesso esco… per fare cosa Andrea?” – ha chiesto la Tatangelo al figlio nella Instagram Stories. Andrea allora ha risposto: “a prendere il gelato con la mia fidanzata”.

Per il primo appuntamento Andrea e la fidanzatina si sono recati a Cinecittà World. “Mi ha fatto alcune raccomandazioni. ‘Allontanati quando siamo insieme al tavolo’, quindi dovrò andare a prendermi un caffè qui vicino. Poi di non fare troppe domande e non essere pesante. Capite il livello dell’adolescenza oggi?” – ha raccontato la cantante che parlando del figlio ha confessato “io guardo Andrea tutti i giorni e sono grata, perché lui è in assoluto il mio successo più grande”.











