Andrea Iannone a Ballando con le stelle 2021?/ “Trattative sono ancora in corso”

Dopo essere riuscita ad avere nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle 2021 Albano Carrisi, Milly Carlucci potrebbe portare a compimento un altro colpaccio. Tra i nomi dei possibili concorrenti spunta anche quello di Andrea Iannone, campione di motociclismo e salito agli onori delle cronache per le sue passate storie con Giulia De Lellis e prima ancora con Belen Rodriguez.

A svelare la clamorosa indiscrezione è il blog televisivo TvBlog.it che annuncia il possibile arrivo di Iannone nel cast del talent ballerino di Rai1 in partenza il prossimo 16 ottobre. Al momento non è possibile avere ancora la conferma ufficiale poiché lo stesso portale precisa: “per la verità le trattative sono ancora in corso”. Tuttavia potrebbero esserci ottime possibilità di vedere approdare Andrea nello show di Milly Carlucci pronto ad infiammare la prima serata del sabato. Già in passato il nome di Iannone era emerso come potenziale “Vippone” della precedente edizione del Grande Fratello Vip ma alla fine non se ne fece più nulla. Dove non è riuscito Alfonso Signorini, dunque, potrebbe esserci adesso riuscita Milly Carlucci.

Andrea Iannone a Ballando con le stelle 2021? Dal motociclismo al gossip

Classe 1989, Andrea Iannone ha iniziato la sua carriera nel mondo del motociclismo a soli 15 anni, debuttando nel motomondiale della classe 125 nel 2005. L’approdo nella classe regina, la MotoGP, è avvenuto nel 2013 ma sette anni dopo, a sorpresa, è stato squalificato dal Tas di Losanna dopo essere risultato positivo ad un controllo anti doping. Una squalifica che sta ancora scontando e che è pesata molto a Iannone il quale tuttavia non si è perso d’animo reinventandosi.

Come rammenta sempre TvBlog, infatti, nel frattempo il campione di motociclismo ha aperto un locale a Lugano diventando imprenditore ed è diventato anche un personaggio pubblico per via delle sue storie d’amore che hanno popolato le pagine di cronaca rosa. Dopo Belen nella sua vita sarebbe entrata di recente un’altra Rodriguez, Carmen Victoria, modella venezuelana ed ex umbrella girls del team Pramac Racing. Come potrebbe cavarsela con la danza?

