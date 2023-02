Andrea Iannone, chi è il fidanzato di Elodie/ “Con lui sto bene e parliamo molto”

Andrea Iannone ed Elodie: “ci diamo il tempo di conoscerci”

Andrea Iannone è il fidanzato di Elodie, la cantante in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Due”. Il brano, che segna il ritorno della cantante sul palcoscenico del Teatro Ariston, si preannuncia come una dedica d’amore al compagno con cui ha ritrovato il sorriso dopo la lunga storia d’amore con Marracash. Elodie e Iannone non si nascondono più. A confermare la storia è stata proprio la cantante di “Bagno a mezzanotte” nel salotto di Domenica In da Mara Venier: “con Andrea mi frequento da due mesi, non ricordo la data precisa, ma cerco di fare le cose da adulta, con calma. Pian pianino ci diamo il tempo di conoscerci”.

Non solo, la cantante si è anche sbottonata rivelando il suo uomo ideale “mi affascina la genuinità, una persona onesta. Le persone genuine e oneste che cercano di farmi stare bene”. La storia con Iannone procede a gonfie vele e, nonostante la cantante sia molto riservata sulla sua vita privata, anche da Silvia Toffanin a Verissimo ha confermato: “ci conosciamo da un mese, ci stiamo frequentando, è una persona che mi piace, con lui sto bene e parliamo molto. Però è solo un mese, è troppo presto. Tutto è ancora da scoprire”.

Elodie su Andrea Iannone: “è una persona che mi piace”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Andrea Iannone ed Elodie. ” Le farfalle allo stomaco? Non dico se le ho… Confermo che lui è un grande corteggiatore, però”. E la maternità? È un sogno nel cassetto? “Non penso alla maternità, ma non voglio negarmi l’idea della famiglia. Se un giorno avessi questo desiderio, vorrei abbracciarlo con serenità” – ha raccontato la cantante di “Vertigine” che oramai non nasconde più il suo interesse per il pilota motociclistico.

“Andrea Iannone è una persona che mi piace” – ha precisato la cantante – “ma in questa fase non credo che ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, allora fiorirà…” sono state le primissime parole della cantante alcuni mesi fa quando cominciava a circolare la notizia del loro flirt. Un flirt che oggi è diventato un amore!

