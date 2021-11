Andrea Iannone e Lucrezia Lando, Ballando con le stelle/ Dopo il malore, superato il dolore alla spalla?

Ballando con le Stelle 2021: Andrea Iannone e Lucrezia Lando

Andrea Iannone e Lucrezia Lando sono una delle coppie più amate dal pubblico di Ballando con le stelle 2021. Sabato scorso grazie al voto social sono riusciti ad accedere alla puntata successiva senza l’ostacolo del televoto. La loro storia piace, molti follower si augurano che tra i due giovani nasca davvero un sentimento d’amore. Già la scorsa settimana Andrea ha voluto coinvolgere Lucrezia nella sua vita, portandola all’Autodromo di Vallelunga a fare un giro in moto. L’esperienza per la ballerina è stata elettrizzante: “Coinvolta completamente, ero proprio all’interno di questo suo mondo” ha dichiarato. Giunti oramai alla sesta puntata, la giuria si aspetta qualcosa di più dal campione, quello che manca in questo momento a Iannone è la grinta e l’adrenalina che mette ogni volta che salta in sella alla sua moto. Ancora è troppo rigido, ha le potenzialità di sbalordire, ma mostra ancora molta insicurezza è come se fosse “ingessato” in un ruolo che non lo stimola più di tanto. Se vuole andare avanti dovrà premere sull’acceleratore altrimenti rischia di finire fuori dalla pista.

Lunedì Andrea Iannone e Lucrezia Lando hanno ripreso gli allenamenti per preparare la coreografia per la sesta puntata di Ballando. La ballerina per tenere informati i fan ha creato delle storie sul suo profilo Instagram. Il suo allievo sta recuperando, la spalla ancora gli crea qualche fastidio, ma il peggio pare essere passato. Chi non si arresta è il gossip, difatti sono molti a insinuare che tra il pilota di MotoGP e la ballerina veneta ci sia in atto una liaison, smentita dallo stesso Iannone a ” La Vita in Diretta”. Alla domanda di Matano se davvero come si vocifera tra lui e la Lando sia nato un bel feeling, il motociclista ha risposto: “Come no, ci stiamo sposando, pensa un po’… abbiamo il matrimonio in vista, figli… anzi è già incinta!”. “Ballando con le Stelle” è iniziato soltanto da poche settimane e già tutti i riflettori mediatici sono puntati addosso alla coppia: la sintonia che entrambi esternano quando sono vicini, fa pensare che tra loro possa esserci qualcosa di più di una semplice amicizia.

Attimi di preoccupazione per Andrea Iannone quando sabato, poco prima dell’inizio della diretta di “Ballando con le Stelle” è stato costretto a rinunciare alla “Prova di improvvisazione” con Lucrezia Lando per correre in infermeria a causa di un malore. All’inizio la maestra a Ballando con le Stelle ha riferito che il motociclista già da qualche ora non stava bene, poi Paolo Belli ha informato la Carlucci che lo stato di salute del concorrente era monitorato dal medico, prevedendo un trasferimento all’ospedale se la situazione fosse peggiorata. Dopo poco tempo, Iannone ha rassicurato tutti e sdraiato sul lettino dell’infermeria, ha detto che avrebbe provato a ballare. Il concorrente ha spiegato che il malessere era la conseguenza dei troppi antidolorifici che è stato costretto a prendere nei giorni passati per alleviare il dolore alla spalla, dovuto a un incidente subito la scorsa settimana durante la preparazione della coreografia.

A mezzanotte inoltrata, Andrea Iannone è riuscito a esibirsi ed è sceso in pista con una sensuale bachata che ha convinto giudici e pubblico, portandolo al settimo posto della classifica tecnica. Lucrezia Lando ha stregato tutti con la sua tutina aderente che riusciva a coprire soltanto i punti strategici, Iannone in total white ha risposto egregiamente alla sua insegnante. Secondo il parere di Guillermo Mariotto, il pilota di moto ancora è troppo rigido, ma arrivati alla quinta puntata dovrebbe darsi una mossa, e prendere esempio dalla dinamicità e spensieratezza dei suoi compagni di viaggio Valeria Fabrizi e Memo Remigi: ottant’anni e non sentirli! Alla fine dell’esibizione Andrea nel dietro le quinte si è ritenuto soddisfatto del risultato ottenuto: “É andata bene. Non vorrei più dire come sto e come non sto…”.



