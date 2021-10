Andrea Iannone e Lucrezia Lando come Todaro e Isoardi?/ Dagospia: “Flirt presunto…”

Ballando con le stelle 2021 è iniziato da una sola settimana, ma è già scoppiato il gossip intorno alle coppie in gara. In particolare, prima ancora del debutto, alcune foto pubblicate dal settimanale Gente hanno alimentato i rumors su un rapporto speciale tra Andrea Iannone e la sua insegnante Lucrezia Lando. Nelle foto pubblicate da Gente, infatti, i due si scambiano dolci sguardi complici e non mancano gesti d’affetto. Entrambi single, Iannone e Lucrezia Lando trascorrono molto tempo insieme per provare l’esibizione della puntata.

Tra una prova e l’altra, dunque, sarà nato un sentimento speciale? Se i fans più romantici di Ballando sognano l’inizio di una storia d’amore come è accaduto nelle edizioni precedenti, c’è anche chi sospetta che, in realtà, tra i due non ci sia assolutamente nulla se non una bella amicizia.

Andrea Iannone e Lucrezia Lando: Dagospia lancia il sospetto

Andrea Iannone e Lucrezia Lando come Elisa Isoardi e Raimondo Todaro? A lanciare il sospetto è Dagospia secondo cui il flirt tra il pilota e l’insegnante, il presunto flirt potrebbe essere un modo per tenere viva l’attenzione del pubblico sulla nuova edizione di Ballando con le stelle.

“Dalle parti del Foro Italico si festeggia per l’ottimo debutto di Ballando con le stelle che ha sfiorato alla prima il 24% di share. Vi ricordate lo scorso anno la finta love story tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi? Gira voce che quest’anno possa essere il turno della coppia formata da Andrea Iannone e Lucrezia Lando, presunto flirt già spinto e chiacchierato con foto ambigue pubblicate dal settimanale Gente”, scrive Giuseppe Candella nella sua rubrica per Dagospia.

