Andrea Iannone, fidanzato Giulia De Lellis/ Lei: “pensiamo al matrimonio…”

Andrea Iannone è il fidanzato di Giulia De Lellis, la influencer ospite di Verissimo nella puntata di sabato 25 gennaio 2020 su Canale 5. La coppia è oramai inseparabile da mesi e il loro amore procede a gonfie vele al punto che si parla anche di matrimonio. Sui social, infatti, il pilota motociclistico italiano ha dedicato alla fidanzata un bellissimo messaggio in occasione del suo compleanno: “come passa in fretta il tempo. Sei entrata nella mia vita solo pochi mesi fa, portando sorrisi infiniti pieni d’amore, quello che ogni giorno mi fai sentire e provare. Oggi compi 24 anni e non posso che augurarti di realizzare tutti i sogni che hai, abbiamo”. Non solo, sul finale ha scritto “Ti amo Giulietta mia!” a conferma di come le cose tra loro procedano alla grande e che il passato sia solo un brutto ricordo. L’amore tra Iannone e Giulia De Lellis è scoppiato qualche mese fa riempiendo tutte le pagine del settimanali di gossip visto che lui è l’ex di Belen Rodriguez e lei l’ex di Andrea Damante.

Giulia Del Lellis: “con Andrea Iannone parliamo di famiglia”

“Resta pura, così come sei” è un’altra dedica che Andrea Iannone ha fatto alla sua amata Giulia De Lellis nel giorno del suo 24esimo compleanno. Una amore su cui dovranno cominciare a ricredersi anche i più scettici visto che la coppia sui social è più felice che mai. Anzi, in questi giorni Giulia De Lellis ha rilasciato una intervista al magazine Nuovo in cui ha rivelato a sorpresa: “parliamo di matrimonio”. La coppia ha grandi progetti per il futuro stando a quanto raccontato dalla De Lellis: “parliamo di famiglia e figli, certi valori ci accomunano. E io vorrei essere una mamma giovane, ho tutte le carte in regola”. Parlando poi del rapporto con Andrea ha detto: “Iannone mi fa sentire protetta”, mentre sulla convivenza “non me lo aveva ancora chiesto ed ero già da lui, a Lugano”.

Andrea Iannone e il doping

Giulia De Lellis a parte, Andrea Iannone negli ultimi mesi ha vissuto un momento davvero complicato sul lavoro. Accusato di doping, il pilota dovrà presentarsi a Mies il 4 febbraio e vista la situazione rischia di saltare i test MotoGP. Dalle pagine della Gazzetta dello Sport, il campione ha commentato la cosa: “quello in Malesia era il mio primo controllo nel 2019. Nel 2018 ero nel sistema del passaporto biologico della Wada: sorteggiano 5 piloti che devono essere sempre reperibili e avvisare degli spostamenti per i controlli. Infatti fui testato spesso, almeno 3 volte in Asia, ma pure fuori. Se faccio uso di integratori? No, solo Supradyn o Polase. Ho la coscienza a posto e spero finisca al più presto”. Tantissime le critiche e gli insulti ricevuti sui social e non solo; parole che hanno fatto stare male il campione a cui ha replicato così: “se sei a posto con la tua coscienza possono marchiarti di quello che vogliono. Di marchi addosso non me ne sento… se la gente vuole parlare di Iannone faccia pure. La moto è la mia vita, non sono sciocco da giocarmela per altre cose o queste recenti vicende”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA