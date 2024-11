Andrea Lolli non è solo il compagno di Elisa Di Eusanio, ma anche un attore di successo che durante la sua carriera ha saputo districarsi tra cinema, tv e teatro. Il primo incontro tra i due è avvenuto proprio grazie al loro mestiere, visto che Andrea ed Elisa si sono conosciuti in occasione di uno spettacolo teatrale. A raccontarlo è stata proprio l’attrice: “galeotta fu Orvieto. Ho sentito subito l’elettricità tra noi”.

Un vero e proprio colpo di fulmine tra i due o almeno da pare di Elisa che ha iniziato a perseguitarlo. Oggi i due sono felicemente innamorati e proprio l’attrice dalle pagine de Il Centro ha rivelato: “con lui ho un rapporto molto bello, pieno. Andrea mi ha fatto capire l’amore, un sentimento maturo e consapevole che va al di là della passione e delle farfalle nello stomaco”.

Elisa Di Eusanio e l’amore per il compagno Andrea Lolli

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Elisa Di Eusanio e il compagno Andrea Lolli. Proprio l’attrice, che il grande pubblico ricorderà per aver recitato nella serie cult “Doc – Nelle tue mani” parlando del compagno Andrea ha rivelato di aver trovato con lui quella pace interiore che cercava da sempre. “Ero sempre inquieta e alla continua ricerca di qualcosa” – ha detto l’attrice che da quando ha conosciuto Andrea ha cambiato letteralmente in meglio la sua vita.

“Anche nel lavoro lui mi ha dato una marcia in più” – ha aggiunto Elisa che spesso ha condiviso il set con il compagno Andrea, attore di cinema e teatro. Tra i suoi personaggi più famosi c’è sicuramente quello di Don Saverio nella soap “Il Paradiso delle Signore”. Proprio l’attore dalle pagine di quotidianocontribuenti.com ha raccontato come è arrivata questa occasione: “un po’ per caso, durante il primo daily: poche battute in una scena con Antonella Attili. Successe poi, che le scene aumentassero e gli autori continuassero a scrivere per il prete”.

