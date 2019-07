Andrea Maddalena, il terzo video a Temptation Island 2019: qual è il contenuto?

E’ stato un primo falò davvero complicato per Andrea Maddalena che si è ritrovato davanti una Jessica davvero lanciatissima verso questa sua esperienza. Lei stessa gli aveva annunciato che non si sarebbe mai tirata indietro vivendo tutto al massimo per mettersi alla prova e così è stato nonostante lui l’aveva avvisata che solo vederla mano nella mano con un altro gli avrebbe dato fastidio. Già nel primo giorno nel villaggio Jessica ha trovato in Alessandro non solo una valvola di sfogo ma anche il suo possibile interesse amoroso tanto da abbracciarlo, cercarlo e chiedergli addirittura se ci sia da parte sua voglia di baciarla o meno. Di fatto questo per Andrea significa già essere andati oltre ma la novità importante è arrivata dopo la prima puntata, almeno secondo un video rivelatore che potete vedere cliccando qui, e che la redazione ha pubblicato sul profilo ufficiale social per stuzzicare il suo pubblico che, adesso, non sta più nella pelle.

UN TERZO VIDEO INEDITO PER ANDREA MADDALENA

Ma cosa si vede in questo video? A quanto pare sembra che ci sia qualcosa di importante che non è stato mostrato ad Andrea Maddalena durante il primo falò perché il giovane era già distrutto dalle parole della fidanzata e per questo la redazione ha deciso di graziarlo. Filippo Bisciglia lo ha raggiunto nel villaggio per comunicargli che è successo qualcosa che mai è avvenuto in sei anni di programma e che lui ha deciso che questo terzo video lui debba vederlo per scoprire cosa ha fatto la sua fidanzata Jessica dall’altra parte. Dopo l’annuncio il giovane si ritrova nel pinnettu ma il video anticipazione si interrompe e il pubblico rimane con il fiato sospeso in attesa di capire quali saranno le immagini in onda. Cosa avrà combinato Jessica? Le immagini mostrano il tradimento della fidanza ad Andrea o c’è qualcosa che potrebbe tirarlo su? Le anticipazioni della prossima puntata mostrano Andrea pronto a voltare pagina e uscire con una single, questo significa che ha voglia di vendicarsi?





