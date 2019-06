Temptation Island 2019/ Jessica e Andrea ancora insieme, Katia e Vittorio…

Temptation Island 2019 è già diventato un fenomeno. E’ bastata una sola puntata per regalare al programma condotto da Filippo Bisciglia l’affetto del pubblico, curioso di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate. Tra le coppie che hanno scatenato maggiori discussioni ci sono quelle formate da Jessica e Andrea, Katia e Vittorio. A finire subito sul banco degli imputati sono state le fidanzate che, dopo poche ore di permanenza nel villaggio, si sono dimenticate di essere impegnate. Nonostante le lacrime versate da entrambe durante il primo falò, il pubbico ha già preso sotto la propria ala protettiva i fidanzati. I telespettatori sono convinti che l’addio sia dietro l’angolo per entrambe le coppie. In particolare sono tanti quelli convinti che una delle coppie che si romperà sarà quella di Jessica e Andrea con quest’ultimo che ha già chiesto il confronto senza, tuttavia, ottenere ciò che sperava dal momento che Jessica ha scelto di non presentarsi, ma i due si lasceranno davvero?

TEMPTATION ISLAND 2019: JESSICA E ANDREA ANCORA INSIEME

Secondo alcune indiscrezioni, Jessica e Andrea, nonostante la crisi vissuta a Temptation Island 2019, starebbero ancora insieme. Deianira Marzano, infatti, ha pubblicato una serie di messaggi che confermerebbero il lieto fine per la coppia che, dopo aver annullato il matrimonio e aver vissuto un periodo complicato nel villaggio dell’amore, sarebbe riuscita a superare tutte le difficoltà. Avrebbero avuto un finale diverso, invece, Katia e Vittorio. A diffondere l’indiscrezione è stata sempre Deinanira Marzano che avrebbe ricevuto alcuni messaggi che confermerebbero l’addio della coppia. Katia e Vittorio, dunque, non sarebbero riusciti a superare le numerose tentazioni del programma dell’amore, ma sarà vero? Le indiscrezioni che stanno circolando in queste ore saranno tutte confermate? Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate.





© RIPRODUZIONE RISERVATA