Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 24 agosto: tre tronisti e un ritorno

Uomini e Donne sta per tornare. I fan del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi saranno contenti di sapere che il 24 agosto 2021 sono partite le registrazioni della prima puntata della nuova edizione. Stando a quanto rivela il Vicolodellenews sono stati annunciati i tre nuovi tronisti: due uomini (di cui al momento non conosciamo l’identità) e una tronista trans.

Gemma Galgani si è rifatta il seno/ Nuovo intervento per la dama di Uomini e Donne!

Saranno loro i protagonisti del trono classico di quest’anno che sarà sempre presentato insieme a quello Over, così come la scorsa edizione. La prima conferma non poteva che essere lei: Gemma Galgani. La dama è però già finita al centro del gossip per una notizia lanciata dal settimanale NuovoTv che annuncia un nuovo intervento di chirurgia estetica per lei. Come avrà reagito Tina Cipollari alla notizia? La dama avrà ricevuto nuove critiche?

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne?/ La dama del trono over verso La talpa

Uomini e Donne, tanti ritorni nella prima registrazione

Ciò che al momento è certo è che Gemma Galgani non è l’unica protagonista del trono Over di Uomini e Donne ad aver fatto il suo ritorno in studio. La pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover fa infatti sapere che anche Isabella – ormai considerata la nemesi della Galgani – è tornata in studio, pronta a trovare l’amore. Al fianco di Gemma c’è però un altro atteso ritorno: Ida Platano.

La dama, che per un po’ aveva abbandonato il programma, dopo la forte delusione avuta dalla storia con Riccardo Guarnieri, torna a rimettersi in gioco. Altro ritorno in studio quello di Biagio, cavaliere che molte discussioni ha scatenato nei precedenti mesi di Uomini e Donne. Non resta che attendere le prossime anticipazioni.

Gemma Galgani, l'avvertimento a Floriana di Temptation Island/ "Non lasciare..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA