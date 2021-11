Andrea Nicole, Uomini e Donne/ Ciprian assente, la tronista: “Vado a cercarlo”

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, di fronte alla decisione di Alessandro di lasciare lo studio, scosso dall’esterna di Andrea Nicole con Ciprian, la tronista lo avevo seguito per chiarire con lui. Una scelta che non è piaciuta a Ciprian che ha deciso di non presentarsi nella puntata in onda oggi 22 novembre aggiungendo di non aver più voglia di tornare. “Lui non intende tornare perchè considera il tuo gesto una mancanza di rispetto visto che ti aveva detto che era innamorato di te”, afferma Maria De Filippi annunciando l’assenza del corteggiatore in studio.

“Che strano modo di amare perchè non è da solo, non siamo da soli. Non potevo non andare da Alessandro perchè esattamente come faccio con lui quando ho dei dubbi da chiarire, devo farlo anche con Alessandro“, spiega la tronista. “Quindi non vai a cercarlo?“, chiede Maria De Filippi. “Vado a cercarlo, ma vedo anche Alessandro perchè anche con lui ho qualcosa da chiarire”, risponde la tronista.

Andrea Nicole, confronto con Alessandro

Prima di lasciare lo studio di Uomini e Donne per andare a cercare Ciprian e chiarire con lui, Andrea Nicole si accomoda al centro dello studio per rivivere l’esterna di chiarimento fatta con Alessandro. Quest’ultimo teme di essere solo un mezzo per testare i sentimenti di Ciprian nei suoi confronti. “Sono stanco dei vostri teatrini, è come se fossi il mezzo per misurare il suo interesse”, afferma Alessandro. “Mi ritieni capace di una cosa del genere?”, chiede la tronista che poi mette un punto a tutto abbracciandolo. Rientrati in studio, Maria De Filippi fa una proposta ad Andrea Nicole.

“Vuoi che chiami Ciprian per farlo tornare o vuoi andare tu da lui“, chiede la conduttrice. “Voglio parlargli a prescindere dalla sua volontà perchè non voglio che faccia il prezioso al telefono“, risponde la tronista. “La scorsa volta mi ha detto di essere innamorato di me e si prende la responsabilità di ciò che ha detto esattamente come si prende la responsabilità della figura che sta facendo oggi. In settimana sono stata molto indecisa sull’andare o meno da Ciprian per chiarire e sapevo che avrebbe reagito male al fatto che sia andata a cercare Alessandro”, spiega ancora la tronista che è pronta a chiarire la situazione guardandolo negli occhi.



