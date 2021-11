Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 22 novembre: Ciprian ‘rifiuta’ Andrea Nicole

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 22 novembre

Oggi, lunedì 22 novembre, riparte una nuova settimana in compagnia del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Le prossime puntata della trasmissione dei sentimenti saranno caratterizzate ancora da numerosi colpi di scena. Secondo le anticipazioni relative alle vicende del trono classico di Uomini e Donne, la tronista Andrea Nicole continuerà ad essere protagonista.

Se nelle passate puntate abbiano assistito alla dichiarazione ufficiale del suo corteggiatore Ciprian, il quale si è detto innamorato della tronista, spiazzando tutti tra cui Alessandro che ha deciso di lasciare lo studio, questa volta la giovane Andrea Nicole si ritroverà a fare i conti con un suo “rifiuto”. Il corteggiatore, infatti, ha deciso di non presentarsi in studio ed il motivo è facilmente intuibile: Ciprian si sarebbe arrabbiato con la tronista per il fatto che quest’ultima sia andata a riprendersi Alessandro dopo l’annunciato addio al programma. La reazione di Andrea Nicole di fronte alla decisione di Ciprian di non presentarsi, tuttavia, non si è fatta attendere dal momento che la giovane – come vedremo probabilmente nelle prossime puntate – ha scelto di andare a riprenderselo.

Uomini e Donne: Ida e Diego escono da single

Le anticipazioni di Uomini e Donne che ritorna da oggi 22 novembre con le sue nuove puntate, come sempre su Canale 5 a partire dalle ore 14.45 circa, dedicano ampio spazio alla protagonista del trono classico, Andrea Nicole. La giovane, infatti, dopo essersi andata a riprendere Ciprian avrà un confronto con il suo corteggiatore ma è apparsa un po’ demoralizzata dal momento che il faccia a faccia non porterà a nulla di concreto.

Non mancheranno comunque anche delle nuove parentesi dedicate al trono di Roberta, in forte crisi tra Samuele e Luca. Tra i due pretendenti, la tronista, a domanda diretta di Maria De Filippi, ha scelto di ballare con Samuele. Anche per Ida e Diego si preannuncia un punto di svolta nel corso delle prossime puntate. I due si sono detti addio ed ora sono pronti ad annunciare la decisione di lasciare definitivamente il programma, ma non insieme. Entrambi, dunque, usciranno da Uomini e Donne da single. Ed ovviamente, spazio alle nuove diatribe in studio tra le due acerrime nemiche: da una parte l’opinionista Tina e dall’altra la storica dama del trono over, Gemma Galgani.

