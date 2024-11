I colpi di scena a La Talpa 2024 non finiscono mai, anche quando si tratta di scenari che potrebbero non riguardare prettamente le dinamiche di gioco. Osservato speciale Andrea Preti che, dopo aver rivelato ai compagni il furto – in buona fede – della valigetta, è stato incalzato nel corso della 2a puntata da Diletta Leotta a proposito dell’amicizia con Orian Ichaki. Dopo qualche domanda sibillina, la conduttrice ha lanciato un filmato dove i due concorrenti sembrano più che vicini.

Andrea Preti e Orian Ichaki hanno osservato il filmato in silenzio e, negli attimi successivi, hanno avuto reazioni differenti. La modella ha chiarito come tra loro ci sia solamente una grande amicizia, un rapporto di affetto e stima che non va oltre dal punto di vista sentimentale. Sulla stessa linea il concorrente che però, in aggiunta, si è detto preoccupato per ciò che potrebbe mal interpretare la persona al suo fianco, ovvero la fidanzata.

Andrea Preti e Orian Ichaki, flirt reale o solo strategia a La Talpa 2024?

Ma quindi, c’è del tenero tra Andrea Preti e Orian Ichaki? A detta di entrambi la risposta sembrerebbe negativa. C’è da segnalare però una strana provocazione del concorrente de La Talpa 2024 che, in separata sede, si è lasciato andare ad una frase decisamente enigmatica e che potrebbe mischiare ulteriormente le carte nel mazzo. “Con Orian Ichaki solo amicizia, non è successo nulla, almeno per ora…”. Il dubbio, palesato anche dai concorrenti, è che tutto sia in realtà finalizzato sempre alle dinamiche di gioco. Il sospetto è dunque che il ‘presunto flirt’ non sia altro che un pezzo di un puzzle molto più articolato.

Nel frattempo, chissà cosa ne pensa la fidanzata di Andrea Preti a proposito della vicinanza con Orian Ichaki a La Talpa 2024. E’ stato il concorrente a confermare i timori rispetto alla reazione osservando la dinamica dall’esterno ma, ad oggi, non si hanno notizie specifiche sull’identità della sua dolce metà.