Andrea Romano, marito Sara Manfuso/ “E’ ancora un po’ scossa ma è una donna forte”

Andrea Romano:”Sono molto orgoglioso della scelta che ha fatto”

Andrea Romano è il marito di Sara Manfuso, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022. L’uomo era entusiasta della scelta della moglie di partecipare alla settimana edizione del reality show versione vip di Canale 5. “Sono molto orgoglioso della scelta che ha fatto, ho sempre ammirato la sua autonomia e la sua indipendenza. L’ho sempre sostenuta in questa scelta, il suo lavoro è televisivo e questa per lei è un’occasione importante” – ha raccontato il politico nel programma Un Giorno da pecora in onda su Rai Radio 1. La partecipazione della Manfuso è però sfumata poco dopo concludendosi nel peggiore dei modi visto che l’opinionista ha litigato in diretta televisiva con Alfonso Signorini per come è stata gestita una battuta di Giovanni Ciacci nei suoi confronti. Un momento che ha spinto il marito a commentare dicendo: “ho visto la puntata del GF VIP con grande partecipazione essendo marito di Sara, lei è uscita anche perché non riteneva di dover concorrere a un montepremi in conseguenza del clima che si era creato”.

L’ex deputato del PD ha poi aggiunto: “ai miei occhi quanto accaduto è stato molto deludente soprattutto per la reazione di Signorini che è un professionista. Lei non ha mai accusato Ciacci di molestie, Sara ha voluto condividere con Alfonso, con lo studio, uno stato d’animo pesante che ha sviluppato in conseguenza di quell’episodio, involontario, quello della toccata di c*lo seguito dalla battuta di Ciacci”.

Andrea Romano difende Sara Manfuso

Non solo, Andrea Romano durante la lunga intervista rilasciata a “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1 ha giudicato il comportamento di Alfonso Signorini ” deludente e spiacevole” invitandolo anche a scusarsi con le donne.

“Deludente il suo voler giudicare la reazione di Sara, quando ha detto “dovevi dargli uno schiaffo”. Noi uomini non dobbiamo mai giudicare le reazioni di una donna in ricordo di una violenza. Poi mi ha deluso che è stata cacciata dallo studio come se fosse colpevole di ciò che raccontava. Ritengo si sia trattato di un incidente, ma è stato molto spiacevole e deludente” – ha precisato l’ex deputato del PD che in conclusione ha detto – “spero che Alfonso voglia spiegarsi meglio, non solo per rispetto a Sara ma per rispetto a tutte le donne. Di fronte una battuta che può sembrare innocente, si riaprono ferite. Lei cercava empatia e ha trovato un calcio. Sara sta bene, è ancora un po’ scossa ma è una donna forte”.

