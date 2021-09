Andrea Roncato contro Giulia Salemi e Dayane Mello?/ “A Venezia hanno mostrato la f…”

Andrea Roncato è stato protagonista di uno scivolone – che sembrerebbe avere coinvolto Giulia Salemi e Dayane Mello – in occasione della candid camera andata in onda nella prima puntata della nuova edizione di Scherzi a parte. Gli autori del programma di Canale 5 hanno fatto credere all’attore che fosse stato invitato al Gran Gala del Cinema di Venezia, ma in realtà il suo nome non era nella lista .

Al momento del finto chiarimento relativo al disguido, i complici di Enrico Papi hanno rivelato che a prendere il posto di Andrea Roncato, in occasione dell’evento, sarebbe stato Patrick Ray Pugliese, ex protagonista del Grande Fratello. L’ex marito di Stefania Orlando, alla notizia, è andato su tutte le furie e si è scagliato proprio contro coloro che hanno preso parte al noto reality show e di recente sono stati invitati al Gran Gala del Cinema di Venezia. Parole durissime, soprattutto nei confronti delle showgirl Giulia Salemi e Dayane Mello, seppure il riferimento sia stato soltanto velato.

Andrea Roncato contro Giulia Salemi e Dayane Mello? Le parole choc a Scherzi a parte

“Grande Fratello cosa sono? La fabbrica di falliti? Perché i grandi fratelli chi sono? Sono quelli che hanno fatto vedere la f**a al Festival di Venezia!”. Così Andrea Roncato si è scagliato contro i protagonisti del noto reality show: le accuse, in particolare, sembrerebbero indirizzate a Giulia Salemi e Dayane Mello. In passato, infatti, proprio le due showgirl avevano indossato al Gran Gala abiti che lasciavano poco all’immaginazione. La frase, ad ogni modo, è stata senza dubbio una caduta di stile e non è passata inosservata a molti telespettatori.

Il mondo del web è rimasto sbigottito di fronte alle frasi choc di Andrea Roncato, il quale si è rasserenato soltanto dopo avere scoperto che si trattava di uno scherzo organizzato da Scherzi a parte. Ormai, tuttavia, il danno è fatto. In molti, in queste ore, lo stanno criticando per le sue affermazioni. “Andrea Roncato, ti conoscono tutti per cinema e Tv di cui hai fatto parte. Ma stasera non hai dimostrato di essere un gentleman… pessimo!”. Questo, tra i tanti, il commento di Pierpaolo Pretelli, ex gieffino e fidanzato di Giulia Salemi.



