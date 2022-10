Andrea Roncato, stoccata a Stefania Orlando “aveva un altro, Paolo Macedonio”/ “Ci sono rimasto male, ma…”

Andrea Roncato sulla storia con Stefania Orlando: “Aveva un altro…“

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Andrea Roncato ha ripercorso le principali tappe della sua carriera e vita, segnata anche da numerosi flirt e relazioni sentimentali. Una delle più illustri è quella con la showgirl Stefania Orlando, che sposò nel 1997 e dalla quale divorziò solo due anni dopo, nel 1999. Una storia d’amore chiacchieratissima anche per le modalità con cui la coppia si separò, attraverso un messaggino da lei inviato. “Un messaggio e una telefonata: ha detto che sarebbe andata via di casa lasciando i cani” aveva rivelato l’attore.

Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi si sono lasciati/ "Addio doloroso per entrambi"

Ora, nel corso dell’intervista, Roncato torna a parlare di quell’amore e delle cause che portarono alla separazione: “La signora se n’è andata, capita. Sul momento dissi che era colpa mia, che uscivo troppo la sera, che frequentavo compagnie sbagliate, dove girava la cocaina. Allora scrissero che ero finito nel tunnel della droga, quando mai, è stato un periodo, poi si è chiuso, non bevo alcolici, giusto mezzo bicchiere di Lambrusco. Stefania aveva un altro, Paolo Macedonio, punto. In questa storia non vedo santi né eroi, ci sono rimasto male sì, ma nemmeno più di tanto“.

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi, matrimonio al capolinea?/ Fan preoccupati...

Andrea Roncato e i flirt del passato: da Moana Pozzi a Carol Alt

Nel corso della sua vita Andrea Roncato è stato accostato a numerosi flirt con popolari attrici del panorama cinematografico e televisivo italiano. Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera ne ha apertamente parlato, a cominciare da Serena Grandi definita però solo un’amica: “Ci diede una mano quando io e Gigi arrivammo a Roma, due provinciali spaesati“. Breve invece il flirt con Moana Pozzi: “Ci frequentammo per sei mesi nel 1985, non faceva ancora la pornodiva, l’avevo conosciuta sul set de I pompieri“.

Andrea Roncato: “Ecco come nacque la coppia con Gigi”/ “Con lui impossibile litigare”

Con Elena Sofia Ricci, invece, ci fu una relazione: “Siamo stati fidanzati per un annetto. Ero innamorato, ma troppo birichino… finiva che mi mandavano tutte a quel paese“. E rivela anche di aver avuto un breve flirt anche con Carol Alt. Ora l’attore ha trovato l’amore al fianco della moglie Nicole Moscariello, sposata nel 2017: “Mi capisce, mi prende come sono, pregi e difetti, non ho bisogno di cancellare messaggi dal telefonino, la vita del playboy in effetti fa schifo. Collezionare furiosamente donne, auto e orologi è da insicuri, da poveracci“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA