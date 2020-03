Andrea tra Valentina Autiero e Veronica Ursida/ Uomini e Donne “hai baciato un’altra”

Andrea, il nuovo cavaliere arrivato nello studio del trono over di Uomini e Donne, inizialmente per conoscere e conquistare Veronica Ursida, nella nuova puntata del dating show, sarà diviso tra la stessa Veronica e Valentina Autiero. Dopo la decisione di Veronica Ursida di chiudere subito la conoscenza non avendo trovato un uomo che le dia la sicurezza che cerca nella persona che avrà al suo fianco, ha deciso di restare in trasmissione per conoscere Valetina Autiero che, dopo averlo visto e aver sentito le sue prime parole in studio, aveva espresso interesse nei suoi confronti. Nella scorsa puntata, infatti, la dama romana aveva ribadito di essere rimasta colpita da Andrea non solo dal suo aspetto fisico, ma anche dalla sua testa. Valentina, alla ricerca di un uomo con cui costruire una storia importante, ha riconosciuto in Andrea quello che potrebbe essere l’uomo giusto per lei.

ANDREA ESCE CON VALENTINA AUTIERO, VERONICA URSIDA ATTACCA A UOMINI E DONNE

Dalle parole ai fatti il passo è stato breve per Andrea e Valentina Autiero che hanno deciso di conoscersi e uscire insieme. Nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, il cavaliere e la dama confermeranno di aver avuto il primo appuntamento. La gioia della Autiero, però, durerà poco. Veronica Ursida, infatti, si scaglierà contro il cavaliere lanciandogli una precisa accusa. “Il weekend di San Valentino durante il quale mi avevi chiesto di vederci, sei andato al mare con una ragazza e l’hai baciata”, dirà la Ursida spiazzando totalmente Andrea e Valentina Autiero. Come reagirà la dama romana di fronte al segreto di Andrea? Quest’ultimo confermerà le parole di Veronica?

