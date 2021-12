Andrea Zelletta vs Alex Belli/ “Porta Gf Vip bloccata? Ce ne sono 28 sempre aperte…”

La sfuriata di Alex Belli all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021, nonostante la censura da aprte della regia ha fatto il giro del web scatenando molti commenti da parte di tutti gli spettatori che si godono l’ennesima puntata della soap di Alex e Delia Duran. Il video ha provocato anche la reazione di Andrea Zelletta, ex concorrente del reality.

Già qualche settimana fa l’ex concorrente aveva espresso la sua opinione sulla storia tra Soleil Sorge e Alex mettendo in luce come l’attore fosse più innamorato della sua teatralità che delle due donne: Soleil e Delia affermando come all’attore piaccia che si parli di sé. Dopo aver visto la sfuriata dell’attore all’interno della casa ha voluto svelare a tutti un segreto.

Andrea Zelletta sbugiarda Alex Belli

Andrea Zelletta su Twitter ha commentato con un post molto ironico: “Comunicazione di servizio… oltre all’entrata/uscita principale volevo comunicare che ne esistono altre 28 di sicurezza sempre aperte”. Con questo tweet l’ex concorrente ha voluto smascherare l’attore che minaccia costantemente di abbandonare il reality, ma non lo fa mai.

Il motivo scatenante per l’ira di Alex Belli è dovuto al non aver ricevuto nessun messaggio da parte dei suoi cari dopo aver scoperto la data finale del Grande Fratello Vip 2021. La scenata dell’attore ha scatenato anche l’ironia degli spettatori che sui social hanno ironizzato: “Hanno bloccato la porta per non far uscire Alex, ma dai, era l’unica opportunità che avevamo per liberarcene”.

Comunicazione di servizio… oltre all’entrata/uscita principale volevo comunicare che ne esistono altre 28 di sicurezza sempre aperte… #crocctime — Andrea Zelletta (@AndreaZelletta) December 11, 2021





