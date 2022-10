Andrea Zenga, fidanzato Rosalinda Cannavò/ Lui: “all’inizio non è stato semplice”

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: aria di crisi tra i due?

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Nessuna crisi tra i due, anche se da diverso tempo circola una strana indiscrezione sulla coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip. C’è chi parla di una possibile crisi tra il figlio del portiere Walter Zenga e l’attrice, ex “finta” fidanzata di Gabriel Garko. Gossip a parte, i due sembrano più innamorati che mai: Rosalinda è attualmente impegnata nella nuova edizione di “Tale e Quale Show” di Carlo Conti e a sostenerla c’è proprio il suo fidanzato.

Andrea Zenga, infatti, poco prima dell’inizio della diretta del varietà di successo del venerdì sera di Rai1 ha postato uno speciale in bocca al lupo alla sua donna: ” sono sicuro che questo è il tuo mondo, ed il bello è che è solo l’inizio di un percorso che ti darà tantissime soddisfazioni. Perchè te le meriti tutte, forza amore”.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: l’amore nato al Grande Fratello Vip

Nessuna crisi quindi tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò che prossimamente festeggeranno 2 anni d’amore. La loro storia è nata proprio in televisione quando entrambi erano reclusi nella casa del Grande Fratello Vip. Un amore sbocciato nel tempo quello tra i due ex gieffini che sono davvero inseparabili. Proprio il figlio dell’ex portiere della Nazionale di Calcio parlando della sua esperienza nel reality show di Canale 5 ha detto: “si chiama reality perchè rappresenta la realtà, io sono stato fortunato. Per me è più facile viverla fuori che dentro. Lì sei ripreso. La cosa positiva è che lì conosci già le sfaccettature di una persona. Fuori ci sono più problemi della vita quotidiana”.

L’incontro con Rosalinda Cannavò al GF VIP è stato bellissimo, ma inizialmente non è stato semplice. “All’inizio non è stato semplice, è giusto ricevere critiche ma noi eravamo sereni perchè sappiamo quello che proviamo l’uno per l’altra. Ci siamo sempre vissuti come una coppia normale” – ha raccontato Andrea.











