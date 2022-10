Andrea Zenga, fidanzato Rosalinda Cannavò/ Lui:”Tale e Quale Show? Forza amore!”

Andrea Zenga è il fidanzato di Rosalinda Cannavò. Il loro amore è nato nella casa del Grande Fratello Vip e da allora sono inseparabili. Anche durante la prima puntata di Tale e Quale Show, dove Rosalinda partecipa come concorrente, era presente il suo Andrea in platea per applaudirla dopo la performance live. Poco prima dell’inizio della diretta, il figlio di Walter Zenga le aveva dedicato uno speciale in bocca al lupo sui social scrivendole: “sono sicuro che questo è il tuo mondo, ed il bello è che è solo l’inizio di un percorso che ti darà tantissime soddisfazioni. Perchè te le meriti tutte, forza amore”.

Prosegue a gonfie vele la relazione tra Andrea e Rosalinda che si sono conosciuti sotto i riflettori della casa più spiata d’Italia. Un incontro che ha lasciato il segno, visto che i due sono innamoratissimi. Proprio Zenga, parlando della sua partecipazione al GF VIP, ha detto: “si chiama reality perchè rappresenta la realtà, io sono stato fortunato. Per me è più facile viverla fuori che dentro. Lì sei ripreso. La cosa positiva è che lì conosci già le sfaccettature di una persona. Fuori ci sono più problemi della vita quotidiana”.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: “all’inizio non è stato semplice

L’inizio della storia d’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò non è stato semplice. Tantissime le critiche che hanno travolto l’attrice che prima si faceva chiamare Adua del Vesco prima di rivelare una serie di segreti e indiscrezioni che tanto hanno fatto discutere.

“All’inizio non è stato semplice, è giusto ricevere critiche ma noi eravamo sereni perchè sappiamo quello che proviamo l’uno per l’altra. Ci siamo sempre vissuti come una coppia normale” – ha detto Andrea Zenga. Polemiche a parte, i due sono più uniti che mai con la Cannavò che ha rivelato sulla coppia: “sotto le coperte va tutto bene, in tutte le salse. Sono anche pro all’uso di sex toys a letto, ma per ora ci bastiamo da soli e non li utilizziamo. Diciamo che ci bastiamo e ci avanziamo. Se in futuro li useremo vi faremo sapere”.

