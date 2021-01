Andrea Zenga/ Paura per il confronto con papà Walter “Non mi tiro indietro” (GF Vip)

Il giovane Andrea Zenga potrebbe confrontarsi presto con il padre Walter Zenga? In vista di una nuova puntata del Grande Fratello Vip il ragazzo si è ritrovato a pensare alla possibilità di un incontro con la figura paterna con la quale, non è più un mistero, i rapporti sono tutt’altro che idilliaci. Mentre a sua insaputa fuori dalla Casa di Cinecittà la sua saga familiare ormai anima diversi salotti televisivi, Andrea si è ritrovato a ragionare con Maria Teresa Ruta, amica della madre Roberta Termali, proprio in merito al rapporto con il padre Walter. I ragionamenti sono sorti soprattutto dopo le ultime vicende avvenute durante la passata puntata del reality, quanto Zenga si è confrontato con Jacopo, primo figlio di Walter avuto da Elvira Carfagna, la prima moglie dell’ex campione.

Con l’aiuto di Maria Teresa, dunque, Andrea ha ragionato sulle due ipotesi in ballo: “Lui non viene, abbiamo svoltato: siamo sereni, vai avanti”, commenta la Ruta. Se però Walter dovesse decidere di accettare un confronto, Andrea ha subito commentato: “Non mi tiro indietro!”. Maria Teresa allora gli ha spiegato che probabilmente sarà ‘freezato’: “Dopo potrai dirgli ‘ti ringrazio per essere venuto, preferisco parlarne fuori, sono comunque molto contento’, punto”. Tuttavia ci potrebbe essere anche la possibilità di una sua replica, “ma sai anche che hai l’opportunità di dire ‘abbiamo due caratteri che non ci prendiamo, preferisco discuterne insieme a Nicolò quando sarò fuori. Sarai sempre mio padre però solo biologico’”.

ANDREA ZENGA, PREOCCUPAZIONI SUL PADRE WALTER

Il dialogo con Maria Teresa Ruta ha messo Andrea Zenga nella condizione di riflettere seriamente sul suo rapporto con il padre e su quello che potrebbe accadere in futuro. Questo è un argomento che tuttavia lo rende particolarmente nervoso e che lo porta a domandarsi se possa valere la pena portare avanti un tema di tale spessore, certo ormai che le cose non potranno cambiare. Il Vippone ha ricordato quindi le parole del fratello Nicolò che, incoraggiandolo poco prima di entrare al GF Vip gli aveva detto di sentirsi libero: “L’argomento lo sai affrontare”. Mentre Maria Teresa gli ha fatto notare che non necessariamente l’incontro con il padre dovrà seguire logiche televisive spettacolari, più tardi il ragazzo ne ha parlato anche con Giulia spiegandole che la sua preoccupazione è concentrata anche su una sorta di naturale difesa del genitore. Andrea non vuole infatti che il padre possa passare per il carnefice della situazione. “È un tuo diritto parlare, non puoi trattenere tutto dentro”, lo ha però spronato l’amica ed influencer.



