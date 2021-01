Andrea Zenga/ Perdonerà suo padre Walter Zenga o lo attaccherà?

Andrea Zenga stanco di fare da cornice ai vipponi storici del GF Vip

Andrea Zenga ha ancora qualcosa da dire in questo Grande Fratello Vip 2020? Il giovane è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel poco tempo in cui è stato in casa e forse, con il senno di poi, sarebbe stato bello vederlo in gioco sin da settembre alla pari degli altri. Purtroppo le cose non sono andate così e lui precisa spesso che non è colpa sua se è arrivato solo adesso e quindi vorrebbe giocarsi tutto alla pari degli altri. Lui lo sa bene ed è questo pensiero che in questi giorni ha condiviso con le altre new entry della casa ovvero Carlotta e Samantha de Grenet.

I tre si sentono come carne da macello, concorrenti da nominare ed eliminare per fare da cornice ai veterani che invece sono destinati alla finalissima dell’1 marzo. I tre si sono uniti in questo sfogo e ne hanno parlato con Andrea Zelletta che ha cercato di fargli capire che non è proprio così e la prova sta nel fatto che Pierpaolo Pretelli ha salvato proprio Andrea mentre Samatha de Grenet ha ottenuto il parere favorevole del pubblico, questo basterà a convincerlo? In realtà in molti sono convinti che la scelta di Pier sia stata dettata dalla paura di scontrarsi con Tommaso Zorzi e non direttamente legata all’affetto che lo porta da Zenga.

L’incontro con papà Walter Zenga, come finirà la loro diatriba?

Proprio quest’ultimo nella puntata di oggi del Grande Fratello Vip 2020 sarà chiamato a raccogliere tutte le sue forze perché la sua voglia di venire coinvolto nella diretta e di non fare da cornice, sarà soddisfatta. La produzione ha preparato per lui un incontro al cardiopalma con Walter Zenga. Padre e figlio che si vedono di rado e si sentono ancora meno, questa sera avranno modo di confrontarsi sui temi caldi che riguardano la loro vita insieme di fatto mai esistita, cosa si diranno e come andrà a finire questo incontro? Siamo sicuri che per un attimo Andrea preferirà di non aver mai espresso il desiderio di essere coinvolto nelle dinamiche della casa e della puntata.



