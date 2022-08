Andreas Muller attacca ex ballerini di Amici/ La dura accusa:”Siete ingrati e irrispettosi…”

Andreas Muller: il messaggio “criptico” contro ballerini ed ex ballerini del programma di Amici di Maria De Filippi…

È risaputo, Andreas Muller non si è mai tirato indietro nell’esprimere le proprie opinioni, è stato così anche questa volta quando, senza alcun tipo di freno, il ballerino ha detto la sua in una storia Instagram condividendo un messaggio criptico che sembra proprio attaccare molti ballerini ed ex ballerini della celebre scuola di Amici, il programma di Maria De Filippi. Andreas Muller conosce bene il talent, così bene che si è ritrovato infatti ad alzarne la coppa e vincerne la sedicesima edizione nel 2017. Da lì poi Maria, che ha da sempre riconosciuto in lui un incredibile talento, lo prese a lavorare tra i professionisti.

Andreas Muller: "Veronica Peparini? Nessuna crisi"/ "Vorrei sposarmi, avere figli..."

Nella scuola di Amici, Andreas, ha anche trovato la sua dolce metà, Veronica Peparini, celebre coreografa e ormai ex insegnante di danza del talent. Proprio quest’estate infatti la donna aveva annunciato che per la prossima edizione non ci sarebbe stata. A rivelare la presunta motivazione era stato Nuovo Tv dove si leggeva che le troppe liti tra Veronica Peparini e Alessandra Celentano avevano portato Maria De Filippi a dover fare una scelta tra le due, scatenando così l’ira di Andreas.

Andreas Muller e Veronica Peparini in crisi?/ La verità che non lascia dubbi

Andreas Muller si sfoga: “Voglio solamente capire cosa spinge il vostro ego ad agire così…”

Questa volta, ad aver fatto arrabbiare Andreas Muller, sembra essere stato qualcuno che avrebbe usato una sua coreografia, o una coreografia della compagna, Veronica Peparini, senza citarne il creatore. Ecco che cosa ha scritto in una storia Instagram il ballerino: “Posso farvi una domanda, mondo della danza? E mi rivolgo a ballerini, ex concorrenti di talent e direttori/direttrici di varie scuole. Ma ogni volta che portate in giro in maniera fisica coreografie non vostre o semplicemente ripostate sui social in maniera costante tutto l’anno coreografie non vostre o dei vostri best friend per quale motivo non citate/taggate di chi è quel lavoro con cui vi fate pubblicità o ci andate a guadagnare soldi in giro?”

Amici 21, Veronica Peparini in crisi con Andreas Muller?/ "Per lui momento difficile ma..."

Il ballerino, riferendosi a ex concorrenti di talent, ballerini, ex ballerini, coreografi, sembra proprio far riferimento al programma Amici! Ma non finisce qui, Andreas ha concluso la storia con un vero e proprio attacco verso le persone ree di avergli rubato la coreografia. Ecco cosa ha scritto: “Non è per fare polemica, voglio solamente capire cosa spinge il vostro ego ad agire così e avere magari una spiegazione del perché avviene, oltre al fatto di essere ingrati e irrispettosi. Grazie”. Con chi ce l’avrà? Risulta difficile credere che non sia verso qualcuno dei suoi ex colleghi…













© RIPRODUZIONE RISERVATA