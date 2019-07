Andreas Muller e Veronica Peparini/ Foto, il bacio della conferma: “E’ mondiale!”

Veronica Peparini e Andreas Muller spiazzano tutti. Ieri, durante la giornata mondiale del bacio, la coppia ha deciso di pubblicare uno scatto molto particolare, intenti a scambiarsi un romantico bacio, onorando pubblicamente l’occasione e, qualora fosse ancora necessario, dando la conferma della loro unione ufficiale. “Se è mondiale, allora ci sta!”, ha scritto lui accompagnando la didascalia della foto. Da quel momento, una pioggia di commenti. “Io l’ho capito da quando stavi ad Amici che vi sareste messi insieme”; “Dai tempi di Andreas ad Amici si vedeva che tra di voi c’era una grande intesa”; “L’amore vince sempre su tutto. Siete bellissimi e vi auguro il meglio”; “Siete favolosi. Evviva l’amore! Siete una coppia bellissima”; “E tutti zitti… siete meravigliosi!”. Di recente, la coppia di ballerini ha pubblicato anche un video insieme dove, sulle note di “Tanto il resto cambia” di Marco Mengoni, danzano fianco a fianco. “Ecco finalmente il video che abbiamo voluto fare su uno dei nostri brani preferiti. Volevamo farla da tempo per condividere con voi questa nostra emozione. Vi abbiamo sempre letto e seguiti come voi seguite noi quindi volevamo ringraziarvi così”, hanno aggiunto.

Andreas Muller e Veronica Peparini, l’atteso bacio della conferma

Nel corso di questi mesi, Andreas Muller e Veronica Peparini hanno sempre lanciato piccoli segnali agli estimatori, per confermare la loro relazione. Come per esempio, la foto a Pasqua con lei seduta sulle sue gambe ed il chiaro messaggio d’amore da parte del vincitore di Amici nella categoria ballo: “Questo è il posto dove sono da anni. La mia vita è cambiata qui dentro e la mia storia rimane tra queste mura. Tra gli archivi di Amici. Oggi sono qui dopo tutto quello che ho lasciato alle spalle, tra cui una candidatura, un infortunio, una vittoria e un anno da professionista. Oggi più che mai mi sento nel posto giusto al momento giusto”. I due ballerini in questo periodo, hanno lavorato sodo e Andreas, non perdeva occasione per ringraziare la sua dolce metà: “In tutto questo ringrazio in primis io Veronica, per le lezioni, per stare in sala insieme a lei. Oggi farò una lezione io. Sono molto felice ma sono anche molto ansioso, perché comunque ci tengo molto a fare bene quello che faccio. Non sono uno che fa tutto e ovunque. Faccio poche cose ma cerco di farle al meglio, quindi sono molto felice di farlo”, aveva scritto lo scorso febbraio.

Visualizza questo post su Instagram Se é mondiale allora ci sta! 💏 Un post condiviso da ANDREAS MÜLLER (@muller_andreas) in data: 6 Lug 2019 alle ore 4:44 PDT





