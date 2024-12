Veronica Peparini è tra gli ospiti della nuova puntata della domenica di Verissimo su Canale 5. La ex coreografa e ballerina di Amici di Maria De Filippi è protagonista di una intervista doppia con il compagno Andreas Muller con cui recentemente ha partecipato al game reality de La Talpa. Un’esperienza che hanno vissuto in coppia anche se all’inizio la coreografa ha avuto parecchi dubbi prima di accettare. “All’inizio eravamo un pò titubanti, soprattutto io, perché non mi vedevo all’interno di quella dinamica” – ha rivelato dalle pagine di Fanpage, ma una volta conclusa l’esperienza televisiva ha cambiato idea visto che considera La Talpa un momento molto bello della sua vita e carriera di cui non si è pentita!

A starle accanto anche in questa avventura televisiva il fidanzato Andreas Muller su cui ha detto: “mi ha supportato sempre, anche quando ero sotto pressione e mi ha lasciato sempre libera di fare”.

Veronica Peparini dopo La Talpa: “il pubblico è sovrano “

L’avventura de La Talpa ha mostrato un lato caratteriale finora inedito di Veronica Peparini. Sincera, schietta e diretta, la ex prof di Amici di Maria De Filippi ha commentato così la chiusura anticipata del programma presentato da Diletta Leotta: “il pubblico è sovrano ed è anche una questione di numeri. L’importante è che chi l’ha seguito si sia divertito”. Impossibile non parlare della storia d’amore con Andreas Muller nata proprio nella scuola di Amici di Maria De Filippi e che è stata spesso al centro del gossip per via della differenza d’età. Nonostante i 25 anni di differenza, Andreas e Veronica sono non solo innamorati, ma sono anche diventati genitori di due bellissime gemelline.

“All’inizio non è stato stato facile accettare questo sentimento, anzi, in un certo senso cercavo di reprimerlo” – ha confessato la Peparini che ha sempre potuto contare sul supporto di Maria De Filippi: “Mi sono sempre sentita appoggiata da lei e in generale nessuno ci ha mai ostacolato”. Oggi la coppia è felicemente innamorata.