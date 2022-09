Andreas Muller/ L’ex di Amici pazzo d’amore per Veronica Peparini: “Sei autentica, sei arte!”

Andreas Muller, l’elogio alla compagna Veronica Peparini

Andreas Muller è un ballerino e compagno di Veronica Peparini, ex professoressa di Amici di Maria De Filippi. Sui social l’ex vincitore del talent show di successo di Canale 5 ha scritto un lungo messaggio dedicato alla compagna ed ex maestra del programma proprio in concomitanza con la conferma del suo “addio” alla scuola più seguita del piccolo schermo. “Sei arte e danza in tutte le tue forme. Sei autentica. Sei attuale. Sei tanto istinto e poca razionalità. Sei una coreografa, sei una visionaria, una persona che sempre vivrà di questo” sono le parole del ballerino alla maestra e coreografa. Un vero e proprio elogio alla sua arte che prosegue così: “un insegnante e una ballerina che ha i fatti alle spalle fino ad oggi e non le chiacchiere su Instagram. Sei Veronica Peparini. Porti un cognome che tiene alta la danza in Italia tanto quanto tuo fratello. Siete il muro portante di tanti giovani, di questa generazione e della prossima. Siete ispirazione. E spero solo che prima o poi abbiate… e qui mi fermo”.

Le parole di Muller sono arrivate poco prima di quelle della Peparini che sempre sui social aveva scritto: “ho sempre cercato di mettermi in gioco, montare nuove coreografie, ballare, prendere spunto e stimoli dal nuovo. Ma poi il mio centro devo essere io, devo fare io, sempre, finché potrò per la passione che ho mi metterò in gioco sempre, cercando ed esplorando. Bisogna essere più cose, la mia è una famiglia che ha vissuto la Danza da sempre e continueremo a farlo!”.

Andreas Muller contro gli ex ballerini di Amici

Andreas Muller sui social è sbottato anche contro alcuni colleghi e ballerini incontrati e conosciuti nel corso degli anni ad Amici di Maria De Filippi. Cosa è successo? Stando a quanto detto dal ballerino professionista, vincitore della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, i colleghi e ballerini durante eventi e corsi si spacciano per autori di coreografie non ideate e create da loro. ”

“Posso farvi una domanda, mondo della danza? E mi rivolgo a ballerini, ex concorrenti di talent e direttori, direttrici di varie scuole ” – tuona polemico sui social il ballerino precisando – “ma ogni volta che portate in giro in maniera fisica coreografie non vostre o semplicemente ripostate sui social in maniera costante tutto l’anno coreografie non vostre o dei vostri best friend per quale motivo non citate, taggate di chi è quel lavoro con cui vi fate pubblicità o ci andate a guadagnare soldi in giro”.

