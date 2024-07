Andreea Sasu, Madre Natura di Ciao Darwin 9 è fidanzata? Chi è e cosa sappiamo

Andreea Sasu torna a rivestire i panni di Madre Natura nella nuova puntata di Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7, lo show antropologico campione d’ascolti condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti in prima serata su Canale 5. Si tratta di un ritorno per la bellissima modella rumena, visto che è stata scelta già precedentemente per interpretare la Madre Natura del programma, colei che muove la sfera e la sorte. La modella torna così a scendere le scale nella puntata che vede contrapposti il mondo dei lavoratori contro quello degli influencer per la gioia del pubblico maschile che è letteralmente impazzito sin dalla sua prima discesa.

Una bellezza prorompente da togliere il fiato quella di Andreea Sasu, la modella rumena classe 1991 che per motivi di lavoro ha deciso di lasciare la Romania per trasferirsi a Milano dove ha iniziato a lavorare nel mondo della moda sfilando per importantissimi brand di moda. Non solo, la bellezza di Andreea è stata immortalata anche da tantissimi fotografi di fama mondiale.

Andreea Sasu, la Madre Natura di Ciao Darwin 9, oggi è diventata mamma: chi è il compagno

Andreea Sasu, la Madre Natura di Ciao Darwin 9 di Paolo Bonolis, ha conquistato sin dalla sua prima apparizione il pubblico italiano diventando una delle più amate di sempre. La sua bellezza, infatti, si è fatta apprezzare non solo nel mondo della moda, ma anche in quello televisivo, visto che Andreea è stata anche scelta come tentatrice durante un’edizione di Temptation Island, il viaggio nei sentimenti di successo.

Non solo, Andreea è nota anche nel mondo del gossip per i suoi flirt e le sue frequentazioni importanti, visto che la modella in passato è stata legata con lo stilista tedesco Philipp Plein, ma anche il pilota Andrea Iannone. Negli ultimi anni il suo nome è stato legato prima a Riccardo Saponara, calciatore italiano, centrocampista o attaccante dell’Ankaragücü, e poi ad Amaury Nalasco attore portoricano conosciuto sulla serie tv Prison Break. Oggi Andreea Sasu è tornata insieme allo stilista tedesco, con il quale fa coppia fissa e dal quale ha avuto da poche settimane un figlio.