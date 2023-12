Chi è Madre Natura nella 3a puntata di Ciao Darwin 2023?/ Una modella italiana in studio? L’appello del web

Madre Natura a Ciao Darwin 2023: chi è la modella della terza puntata?

Oggi 8 dicembre va in onda la terza puntata di Ciao Darwin 2023. Ciò vuol dire che in studio farà la sua discesa una nuova Madre Natura. Si tratta di uno dei momenti più attesi dal pubblico in studio e a casa. La nuova bellezza assoldata per questa nuova puntata si posizionerà in cima alla scalinata e avrà il ruolo di girare il ben noto mappamondo che sceglierà casualmente i concorrenti per le varie prove del programma.

Ciao Darwin 2023, 3a puntata: Lavoratori Vs Influencer/ Diretta, squadre e Madre Natura: Soleil Sorge contro…

Chi è curioso di sapere nome e cognome della Madre Natura della terza puntata di Ciao Darwin 9 dovrà però attendere l’inizio della puntata. Anche questa settimana, come le precedenti, l’identità della modella è tenuta nascosta fino alla sua discesa in studio. Momento in cui il web si attiverà, portando a galla il nome di Madre Natura e, dunque, la sua identità, che vi riveleremo poi in questo articolo.

Ciao Darwin 9, Paolo Bonolis menziona Barbara D'Urso/ Esplode il caso Mediaset!

Un’italiana come Madre Natura nella terza puntata di Ciao Darwin?

Ricordiamo che nella prima puntata Madre Natura è stata Aleksandra Korotkaia (che sui social si fa chiamare Sasha), una modella russa che ha letteralmente spopolato sui social dopo la sua presentazione a Ciao Darwin. Nella puntata della scorsa settimana con Trapper contro Melodici è stata invece Sarah Shaw, modella di origine australiana nata il 15 novembre del 1996 (27 anni) a fare il suo ingresso in studio come Madre Natura.

Dopo due ragazze bionde, dagli occhi chiari e dalle origini straniere, il pubblico ora si attende una ragazza mora, forse dai lunghi capelli ricci e degli occhi scuri, magari proprio un’italiana. Sarà lei la Madre Natura di questa sera?

Chi è Marco Boscolo Nale, sfila in intimo a Ciao Darwin 9 per i Melodici/ Lavoro e Instagram: già apparso in…

© RIPRODUZIONE RISERVATA