Andreina Fabbi, chi è la moglie di Roberto Baggio/ Lui: “il nostro rapporto sempre intenso”

Roberto Baggio e l’amore per la moglie Andreina Fabbi

Andreina Fabbi è la moglie di Roberto Baggio, il mitico “Divin Codino”. Un amore che dura da più di 30 anni quello tra l’ex campione di calcio e Andreina che si sono sposati nel 1999. Dal loro amore sono nati tre figli: Valentina, Mattia e Leonardo. La coppia ha sempre vissuto la propria storia d’amore lontano dal clamore mediatico e dai riflettori preservando la loro privacy e quella della famiglia. Una scelta condivisibile quella della coppia che non ha mai avuto un momento di crisi, nonostante la carriera internazionale del calciatore che spesso proprio per motivi di lavoro era lontano da casa.

LA TOUR/ Il risultato raggiunto dal film di Nicloux

Anzi proprio il Divin Codino parlando della moglie ha detto: “mia moglie e i miei figli ci sono sempre stati, con i modi e le parole giuste. So che non è stato facile per loro: la condizione del calciatore ti porta spesso lontano da casa per molti giorni, eppure loro c’erano. E ci sono ancora, il nostro rapporto non ha mai smesso di essere intenso. La vita mi ha dato anche questo grande privilegio”.

I cannoni di San Sebastian/ Su Rete 4 il film con Anthony Quinn

Roberto Baggio e la presenza della moglie Andreina Fabbi dopo l’addio al calcio

Andreina Fabbi c’è sempre stata per Roberto Baggio. In particolare l’ex campione di calcio ha raccontato un momento molto difficile della sua vita: l’addio al calcio. “Lasciare il calcio ha detto il calciatore mi ha ridato vita e ossigeno, stavo soffocando, troppo male, dolore fisico, quando da Brescia rientravo a casa, non riuscivo ad uscire dall’auto” – ha confessato il campione che è riuscito a superare questo momento grazie alla compagna.

“Chiamavo Andreina, mia moglie, che mi aiutava ad aggrapparmi al tetto e poi a far passare il corpo. Ho sempre saputo che il calcio aveva una fine. La gente si stupisce: come, non metti più gli scarpini, non ti viene voglia? No, e allora? Bisogna che ci mettiamo d’accordo: quelli che senza pallone si sentono appagati e felici sono dei falliti?” – ha aggiunto poi Baggio.

LA NOTTE PIÙ LUNGA DELL’ANNO/ L'intrigante puzzle di Simone Aleandri

© RIPRODUZIONE RISERVATA