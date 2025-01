Chi è la figlia di Rosanna Lambertucci? Si chiama Angelica Amodei e ad oggi svolge la professione di giornalista, esattamente come il padre Alberto Amodei. Apprezzatissima dal pubblico ha sempre avuto un rapporto profondo con sua madre: le due condividono moltissimi interessi e da sempre sono vicine nella gioia e nel dolore. Infatti, hanno vissuto il grande dolore della perdita di Alberto Amodei, che dopo una lunga lotta contro un tumore all’esofago è deceduto nel 2014.

Seguendo le orme del padre, Angelica Amodei è oggi una famosa giornalista che si occupa principalmente di benessere, in questo caso ispirata dalla mamma, celebre nutrizionista. La famiglia da sempre appassionata di televisione, l’ha portata a diventare autrice di diversi canali come Alice Tv, dove ha diretto il programma sul cibo “La salute vien mangiando”. Non solo, per diverso tempo è stata la caporedattrice di “Più sani più belli“, famoso mensile che parla di benessere. Oltre ad aver lavorato come giornalista oggi appare anche spesso in televisione e ha scritto alcuni libri tra cui “La salute nel bicchiere” e “Sorsi di benessere“.

Angelica Amodei, il racconto sul tumore: “Ero incinta e ho scoperto che…”

“Con Angelica ho un rapporto abbastanza profondo. La vera Angelica nessuno la conosce per davvero” ha detto Rosanna Lambertucci parlando di sua figlia. La conduttrice ha anche aggiunto che Angelica non si è mai aperta davvero con nessuno, e neanche con lei per via del suo enorme pudore. Di certo, l’arrivo di Angelica Amodei nella sua vita è stato un grande regalo, dato che nel corso del tempo ha vissuto diversi aborti e tanti dolori come quello della morte dell’ex marito Alberto vent’anni fa.

Anche la stessa Angelica Amodei ha provato un grande spavento quando in passato ha scoperto di avere un tumore alla tiroide. In quel periodo era incinta di sua figlia Caterina, e ne aveva approfittato per intervistare un endocrinologo e parlare di gravidanza e dei problemi che potrebbe comportare. “Avevo la Tiroidite di Hashimoto“, aveva raccontato a Today, spiegando di aver sofferto della malattia autoimmune legata alla tiroide. Una malattia piuttosto diffusa, che colpisce le donne di ogni età. Non solo, poco dopo è arrivato il tumore alla tiroide: “È stato terribile, se ne parlo mi viene da piangere ancora oggi“, spiega, “Mia figlia era piccola, dopo l’intervento ho fatto una terapia radiometabolica e sono dovuta stare in isolamento“.