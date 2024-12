Si chiama Angelica Amodei, la sola ed unifica figlia di Rosanna Lambertucci nata dalla lunga storia d’amore con l’ex marito Alberto Amodei. Chi è la figlia di Rosanna Lambertucci? Angelica ha seguito le orme della mamma lavorando nel mondo della televisione, anche se ha conseguito il tesserino di giornalista ricoprendo il ruolo di caporedattrice del mensile Più Sani Più Belli, mentre come autrice si è fatta apprezzare e conoscere per il canale Alice Tv. Proprio come la mamma, definita la signora delle diete, Angelica Amodei si è specializzata nel settore benessere avendo anche uno spazio tutto suo nel programma “Detto fatto” di Bianca Guaccero su Rai2.

Se la sua carriera nel mondo della tv è nota, sono davvero pochissime le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Angelica Amodei, anche se possiamo dirvi che è diventata mamma di una splendida bambina di nome Caterina. Una figlia tanto desiderata che ha reso felicissima Rosanna Lambertucci diventata così nonna!

Rosanna Lambertucci e il rapporto con la figlia Angelica Amodei

La nascita della figlia Angelica Amodei è stato un regalo bellissimo per Rosanna Lambertucci, visto che la conduttrice intervistata dal Corriere della Sera ha raccontato le grandi difficoltà incontrate per diventare mamma. “Ho perso cinque figli, figli mai nati. Ho avuto anche due gravidanze extrauterine consecutive” – ha confessato la conduttrice che ha rischiato anche la vita durante una gravidanza per il distacco della placenta. Poi nella sua vita è arrivata Elisa, ma dopo tre giorni è venuta a mancare fino alla nascita di Angelica che le ha regalato la doppia gioia di diventare mamma e nonna.

Proprio parlando di Angelica, la Lambertucci ha raccontato di quando è stata vittima di una truffa che ha coinvolto anche la figlia: “mi aveva chiamato una voce maschile. Mi diceva che Angelica era stata arrestata in Brasile e dovevo pagare 3mila euro per un avvocato che potesse scarcerarla”. In un primo momento la conduttrice è caduta nel panico, ma fortunatamente ha reagito chiamando immediatamente il genero che in diretta telefonica ha smentito la cosa!