Angelica Amodei, figlia Rosanna Lambertucci/ “Sono un piccolo chimico, mia figlia…”

Angelica Amodei, giornalista professionista nonché figlia di Rosanna Lambertucci, è stata una delle protagonista della puntata di ieri de L’Ora Solare, programma in onda dal lunedì al venerdì su Tv2000 e condotto da Paola Saluzzi. Così come la mamma, da sempre attenta a tutto ciò che è il mangiare bene, santo e nutriente, anche Angelica Amodei ha dedicato parte della sua vita al food di qualità, ed in particolare, ha concentrato la propria attenzione su tisane, infusi, bevande dietetiche e via discorrendo.

Luigi Codognotto “Ho fatto nascere 5.000 bimbi”/ “Ogni volta è come la prima”

“Io sono sempre come il piccolo chimico – esordisce la stessa Amodei parlando con la padrona di casa – che si diverte a realizzare tisane che siano buone e che facciano bene. A me piace mescolare assieme gli ingredienti – prosegue la giornalista che poi precisa – io le tisane le chiamo sorsi di benessere, piacevoli da bere al mattino, al pomeriggio, la sera prima di andare a dormire, e devono anche avere un buon gusto. Io chiedo, imparo e sperimento”.

Memo Remigi e la storia d'amore con Barbara D'Urso / "L'ho protetta da certi ambienti"

ANGELICA AMODEI E LA PASSIONE PER LE TISANE: “E’ IMPORTANTE BERE…”

Ma da cosa nasce questa sua passione e soprattutto questa sua grande dote, quasi un talento, che la stessa Angelica Amodei descrive nel suo libro “Altri sorsi di benessere”, il secondo uscito dopo “Sorsi di benessere”? “Ho imparato quanto sia importante bere intervistando nutrizionisti ed esperti – spiega – andando avanti con l’età ci si dimentica di bere e quindi è importante avere una cosa gustosa e piacevole per idratarci. Va bene ad esempio anche l’acqua aromatizzata o magari dell’acqua con infusione di lime, foglie di menta fresca… l’acqua diventa buona”.

Aborto e seconda gravidanza Francesca Barra/ "Mai perso speranze: volontà di Dio..."

La figlia di Rosanna Lambertuci svela di avere una preziosa aiutante nella sua ricerca delle migliori tisane, la figlia Caterina, di nove anni, che di fatto è una sorta di sua tester personale: “A volte mi dice ‘mamma è orribile, non si può bere’, soprattutto sulle tisane detox magari se c’è un po’ di carciofo che è un po’ amarognolo, anche se cerco sempre di bilanciare sempre. mi dice questo no è orribile”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA