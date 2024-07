Angelica Donati, la figlia di Milly Carlucci si è sposata con Fabio Borghese/ Location e dettagli delle nozze

Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci, si è sposata con Fabio Borghese

Un weekend di grandi festeggiamenti in famiglia per Milly Carlucci, che ha partecipato al matrimonio della figlia Angelica Donati con il principe Fabio Borghese. La coppia ha celebrato le nozze presso il castello del borgo medievale di Montevettolini, in Toscana, nella provincia di Pistoia; dopo la cerimonia è stato organizzato un ricevimento da sogno in una location regale e decisamente suggestiva, condita dalla presenza di numerosi invitati, tra i quali proprio la conduttrice nonché mamma della neo-sposa.

Cast Ballando con le stelle 2024, chi sono i concorrenti?/ Da Roberta Capua a Melissa Satta: tutte le ipotesi

Durante la cerimonia, Angelica Donati ha sfoggiato un abito bianco semplice ma molto elegante, con le spalle scoperte ed un lungo velo, mentre Milly Carlucci ha optato per un tailleur color acqua marina. Mamma e figlia hanno prontamente condiviso su Instagram le immagini più belle dei festeggiamenti; la conduttrice ha pubblicato una foto di famiglia al fianco dei neo-sposi con la dedica “Fabio ed Angelica, un mondo di amore e felicità“, mentre la manager ha optato per un carosello di scatti al fianco del marito e della famiglia, con la data delle nozze scritta in numeri romani.

Chiara Ferragni a Ballando con le stelle 2024? Milly Carlucci tenta il colpaccio/ "Lavoriamo a tutto campo"

Angelica Donati e il matrimonio con Fabio Borghese: chi è il neo-marito

Angelica Donati e Fabio Borghese hanno dunque celebrato il tanto atteso matrimonio; lei è la figlia di Milly Carlucci e dell’imprenditore Angelo Donati, oltre ad essere una manager di successo, lui è invece un imprenditore nonché Senior EVP dell’azienda multibrand Arsenale Group. Inoltre, è figlio del principe Alessandro Borghese e di Fabrizia Citterio ed è discendente di Papa Paolo V; sul fronte della sfera privata, invece, prima di sposare la sua Angelica ha avuto un matrimonio con Jacaranda Falck Caracciolo da cui ha avuto i figli Alessandro, Sofia e India.

CHI E' VINCITORE L'ACCHIAPPATALENTI 2024 E CLASSIFICA/ Black Widow e De Boer sbaragliano tutti con Maionchi!

La coppia è al settimo cielo così come Milly Carlucci che, in un’intervista al settimanale Chi rilasciata a maggio, aveva manifestato grande gioia per l’imminente matrimonio: “In tv non mostro mai la mia emotività, ma alle nozze di mia figlia sicuramente piangerò. Sì, e lì non sono in una situazione dove devo fare la leader, è il mio momento in cui posso essere emotiva“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angelica Krystle Donati (@angiedonati)













© RIPRODUZIONE RISERVATA