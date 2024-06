Angelica Donati, chi è la figlia di Milly Carlucci/ “Sono fortunata, se non fosse stato per miei genitori…”

Giovane e con le idee chiare per il futuro, che si profila senza dubbio radioso per la figlia di Milly Carlucci. Si chiama Angelica Donati ed è il frutto d’amore della storia tra la conduttrice e il marito Angelo. Molto legata ai suoi genitori, cerca di portare tutti i loro insegnamenti nel proprio lavoro, che abbraccia diversi settori imprenditoriali e che mira ad essere sempre più inclusivo per le donne. “Perché dobbiamo sfidare e abbattere gli stereotipi”, la grande sfida di Angelica.

“Dobbiamo sempre rivendicare le nostre qualità, i nostri talenti e le nostre ambizioni, come donne. Ai giovani, e specie alle ragazze, ripeto: mai farsi scoraggiare dai pregiudizi e mai temere di sbagliare. Serve studiare, perché con la preparazione si può affrontare tutto”, il discorso della figlia di Milly Carlucci. In un passaggio sul magazine Gente, aveva poi aggiunto di sentirsi estremamente fortunata per l’aiuto ricevuto in famiglia, ma di sentirsi anche fiera e orgogliosa di aver costruito le sue fortune con le proprie forze.

Angelica Donati, parla la figlia di Milly Carlucci: “Non lavoro grazie ai miei genitori ma se non fosse stato per loro…”

“Non lavoro grazie ai miei genitori ma sono sincera, se non fosse stato per la mia famiglia non avrei potuto avere la possibilità di frequentare certe scuole. Il lavoro l’ho avuto per le mie competenze”, specifica Angelica. Dallo scorso anno, sappiamo che la figlia di Milly Carlucci è entrata a far parte del consiglio di amministrazione di Terna, mentre da qualche anno in più ricopre l’incarico di presidente di Ance Giovani, guidando migliaia di giovani imprenditori che desiderano entrare a far parte delle Donati immobiliare Group. Sul fronte sentimentale e della vita privata, si è parlato a lungo di una storia d’amore con il principe Fabio Borghese che ha quasi raggiunto il traguardo dei sessant’anni, praticamente venti in più della figlia di Milly Carlucci.











