Non poteva mancare l’opinione di Selvaggia Lucarelli sulla chiacchierata partecipazione di Fedez a Sarà Sanremo. Accompagnato da Carlo Conti, ha presentato la sua canzone in gara a Sanremo 2025, che s’intitolerà “Battito”. A catturare l’attenzione è stato l’aspetto di Fedez, che è parso confuso e disorientato, destando preoccupazione nei telespettatori. In tanti si sono interrogati sul suo stato di salute, chiedendosi se gli fosse successo qualcosa di grave. La Lucarelli, invece, non ha dubbi su cosa, secondo lei, si cela dietro il comportamento del cantante. In un lungo messaggio condiviso nelle sue storie Instagram, la giornalista ha affermato di ritenere che sia parte tutto di una strategia per mettersi al centro della scena.

Selvaggia ha iniziato il suo sfogo, rivolgendosi ai suoi seguaci e non solo, con queste parole: “Dopo tutto quello che è accaduto, ancora non avete capito che si mette in modalità vittima per far parlare di sé”. La giornalista si è anche scagliata contro i suoi colleghi, accusandoli di cascare molto facilmente nelle evidente ‘strategie’ di Fedez, nonostante tutte le polemiche di cui è stato protagonista nell’ultimo anno. La Lucarelli ha quindi inviato il pubblico social a non farsi ingannare dalle presunte recite del cantante, citando la famosa frase di Wanna Marchi, “perché i cog*ioni vanno inc*lati”.

Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio dopo l’apparizione di Fedez a Sarà Sanremo: “I cog*ioni vanno inc*lati”

Selvaggia Lucarelli ha poi continuato ad attaccarlo nelle sue storie di Instagram, ricordando le ultime controversie in cui è stato coinvolto: dall’ospitata di Roberto Vannacci al suo podcast, alle polemiche amicizie con gli Ultras, fino al suo stile di vita ‘libertino’ degli ultimi mesi. Secondo l’analisi pungente della giudice di Ballando con le stelle, dopo mesi di apparizioni tutt’altro che sottotono, Fedez avrebbe deciso di mostrarsi in “modalità piagnino” proprio su Rai 1, con l’obiettivo di distogliere l’attenzione dagli altri cantanti.

Come se non bastasse, nel dietro le quinte di Sarà Sanremo, Fedez avrebbe avuto un atteggiamento snob e poco cordiale nei confronti della stampa e dei suoi colleghi. Stando a quanto riportato dalla giornalista, pare che Federico Lucia non si sia fermato a parlare con i giornalisti, usando un ingresso diverso rispetto a quello degli altri artisti. L’ex marito di Chiara Ferragni avrebbe anche disertato la foto di rito con il resto del cast di Sanremo 2025. A Carlo Conti, Fedez ha spiegato che la sua canzone, “Battito”, parlerà del tema della depressione. Di conseguenza, molti hanno associato il suo stato confusionario alla sua precaria salute mentale. Ma, anche in questo caso, la Lucarelli non ci è andata leggera. “Se stai male, ti curi”, ha sentenziato alla fine.