Angelica Preziosi/ Dolcezza e bellezza le armi vincenti (La Pupa e il Secchione)

La bellissima fotomodella romana Angelica Preziosi è una delle finaliste della Pupa e il Secchione e viceversa. Non certo grazie a quanto è successo nell’ultima puntata di martedì 11 febbraio, o forse proprio grazie a quanto accaduto. Ma cosa è successo? Il percorso all’interno del programma di Angelica è stato sempre caratterizzato da due cose: la sua dolcezza, unita ad una bellezza innegabile, e la folgorazione che il suo compagno di gioco, Raffaello Mazzoni detto ‘Il Conte’ ha avuto sin da subito per lei. Angelica è stata brava a dividersi tra queste due caratteristiche, mettendo al suo posto il compagno quando si faceva troppo invadente ed esibendosi in prove che, se non hanno messo in risalto la sua cultura, lo hanno fatto con la dolcezza. È quanto capitato proprio nella scorsa puntata, durante la prova di integrazione. Angelica, così come le sue colleghe pupe, ha dovuto nel corso della settimana studiare molto sui libri, imparando o meglio ripassando la grammatica italiana. Ha dovuto poi spiegarla a degli alunni stranieri. Come se l’è cavata? Davanti all’occhio attento di Youma Diakite, splendida modella e giudice della prova, Angelica ottiene il bonus per la dolcezza dimostrata con i suoi alunni. La ragazza infatti si è distinta per l’empatia con cui si è rivolta sempre agli scolari.

ANGELICA PREZIOSI, FRA SOCIAL, IRONIA E IL RUOLO DA VERA VAMP

Molti sono i momenti nel percorso di Angelica Preziosi che hanno decretato la sua partecipazione alla finale. Momenti spesso e volentieri condivisi coni suoi followers. Angelica ha un profilo Instagram seguitissimo, con i suoi 81.000 e passa followers. La ragazza, già nota per aver partecipato a Miss Italia, ha letteralmente travolto il ‘Conte’ Mazzoni, anche per la sua simpatia. Divertente il video in cui Angelica e Raffaello provavano per la prova trap ad esempio. Al contrario, la prova della puntata quinta, la chair dance, ha visto Angelica trasformarsi in una vera vamp, aggiudicandosi un bel 7 proprio per la sua sensualità e passione.

ANGELICA PREZIOSI ALLA RICERCA DEL RISCATTO DOPO L’ULTIMA PUNTATA

Cosa aspettarci Angelica Preziosi nell’ultima puntata, la finalissima del 18 febbraio? Molti direbbero una prova d’onestà. Non è piaciuto infatti il comportamento della ragazza durante la prova del riconoscimento olfattivo al buio. La ragazza è stata beccata infatti a barare, e per questo lei e Raffaello non hanno avuto nessun bonus ma sono finiti al bagno di cultura. Ennesima prova superata, ed ennesima eliminazione scampata. Prova fallita per lei, o meglio per il suo partner, nella sfida della gara su circuito. Quando inizia la corsa del kart, vuoi perché il Conte non si è distinto per la guida, vuoi perché Angelica non lo ha saputo incitare come avrebbe fatto Olivia Newton John in Grease con John Travolta, la gara stessa si conclude con un bel flop per la coppia, che finisce all’ultimo posto. Tuttavia questi alti e bassi nel percorso di Angelica all’interno del programma non le hanno impedito di arrivare alla finalissima. Di certo Angelica è una delle pupe più amate. Esilarante il video che la ragazza ha voluto condividere sul suo profilo Instagram in cui la si vede a bordo del pullman in giro per Roma a fare da Cicerone ai turisti, davanti ad un divertito Giacobbo. Accanto a lei Mazzoni la guarda con un misto di stupore e ammirazione, tanto da averle dedicato un commento che dice ‘semplicemente fantastica’. Così come lo stesso pubblico l’ha sempre definita.



