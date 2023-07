Angelina Mango e Maddalena Svevi hanno litigato?/ “Si sono lanciate frecciatine su Whatsapp!”

Angelina Mango e Maddalena Svevi, dalla complicità ad Amici 22 al “segui” rimosso sui social

Un talent show come Amici di Maria De Filippi ci ha abituato nel tempo all’esplosione di grandi talenti ma anche alla nascita di forti e floride amicizie. La condivisione dell’esperienza “scolastica” porta ad una sorta di convivenza prolungata; inevitabile dunque che nascano rapporti puri e sinceri tra i vari studenti. Tra le amicizie più belle nate nella scuola di Amici 22 spicca quella tra Angelina Mango e Maddalena Svevi.

Al netto di un percorso tortuoso fatto di sfide e confronti, Angelina Mango e Maddalena Svevi si sono sempre supportate in maniera reciproca. Chiunque abbia seguito Amici 22 e i vari “Daytime” avrà certamente notato come la loro amicizia fosse tra le più stabili e sincere dell’intera edizione. Insieme hanno nuovamente condiviso il palco nel recente evento “Amici, Full Out”, ma da allora qualcosa tra loro sembra essersi incrinato. Come riporta Isa e Chia, l’indiscrezione sulla “rottura” tra Angelina Mango e Maddalena Svevi sarebbe partita da un “unfollow” sui social.

Angelina Mango e Maddalena Svevi, la presunta discussione: “Maddalena ha avuto da ridire…”

A parlare della presunta amicizia al capolinea tra Angelina Mango e Maddalena Svevi è intervenuto anche Amedeo Venza. Come racconta il portale, l’esperto di gossip sarebbe partito proprio dal recente “unfollow” della cantante nei confronti della ballerina di Amici 22, entrando poi nel dettaglio della diatriba. “Angelina e Maddalena hanno litigato; la prima ha tolto il ‘segui’ all’altra e il motivo è curioso. Praticamente qualche giorno fa le due si sono lanciate frecciatine in una chat whatsapp con gli altri ex di Amici”.

La testimonianza di Amedeo Venza – riprotata da Isa e Chia – prosegue avvalorando ulteriormente la tesi dei rapporti incrinati tra Angelina Mango e Maddalena Svevi. “Pare che Maddalena abbia avuto da ridire su Angelina e, invece di mandare il messaggio in privato a un suo compagno di Amici 22, l’ha mandato nel gruppo Whatsapp! Da lì è partita la discussione“. Stando a quanto riportato dall’esperto di gossip, non è chiaro se il gesto della ballerina sia stato fatto di proposito oppure in maniera erronea. Sta di fatto che – se quanto raccontato dovesse risultare vero – il rapporto d’amicizia tra Maddalena Svevi e Angelina Mango ne uscirebbe chiaramente compromesso.











