Angelo, Angelica e Patrick, marito e figli Milly Carlucci/ Lei: “Siamo molto diversi”

Angelo Donati e Milly Carlucci sono tra le coppie più ‘sconosciute’ del mondo dello spettacolo. Milly, infatti, non ne parla spesso in pubblico, e Angelo fa tutt’altro mestiere rispetto a quello della moglie vip. I due si sono sposati nel 1985, precisamente il 21 aprile, e dal matrimonio sono nati due figli, Angelica e Patrick, che oggi hanno una 35 e l’altro 30 anni.

Angelo Donati è nato a Roma il 20 marzo 1948. Di lui, Milly dice che ha uno spiccato senso dell’umorismo ma è anche un uomo molto pragmatico e razionale. Nella vita fa l’ingegnere, una professione per cui è richiesta serietà e concretezza, entrambe doti che lui possiede in abbondanza e che un pochino lo discostano dalla moglie romantica e sognatrice. Angelo si è laureato nel 1973 alla Sapienza per poi specializzarsi negli Stati Uniti.

Milly Carlucci parla del marito Angelo Donati: “Sempre stati complici”

In tanti anni insieme, Angelo Donati e Milly Carlucci non hanno mai avuto momenti di crisi. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair diverso tempo fa, la conduttrice ha raccontato: “Siamo sempre stati complici e convinti della nostra relazione. Sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori. Ci siamo sposati coscienti della responsabilità che comportano i figli e pronti ad affrontare insieme le sfide imprevedibili della vita. Inoltre, siamo molto diversi, il che ci rende complementari”.

Angelo Donati ha sempre rappresentato un grande sostegno per lei nei momenti difficili, come quelli dovuti alla scomparsa dei suoi genitori nel 2015 e nel 2018. La figlia Angelica, negli anni, è diventata la dirigente dell’impresa di costruzioni Donati S.p.A., che il padre ha fondato nel 1978. Anche lei, insieme a suo fratello Patrick, ha studiato all’estero, precisamente nel Regno Unito, dove Patrick vive tuttora. Quest’ultimo, infatti, è il manager di una grande multinazionale nata proprio in Inghilterra.



