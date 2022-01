Angelo Donati, marito di Milly Carlucci/ “Siamo sempre stati complici e convinti”

Angelo Donati è il marito di Milly Carlucci, volto noto di casa Rai Uno, presentatrice di Ballando con le Stelle del Cantante Mascherato. Angelo Donati ha 73 anni, essendo nato a Roma il 20 marzo del 1948, ed è laureato in ingegneria presso la prestigiosa università Sapienza di Roma, laurea conseguita nel 1973. Dopo un’esperienza negli Stati Uniti è rientrato nel Paese d’origine, e a discapito dei luoghi comuni sugli ingegneri, ovvero, che siano un po’ “seriosi” e “quadrati”, Milly Carlucci ha sempre descritto il marito come un uomo di grande ironia e con un forte senso dell’umorismo, e nel contempo anche una persona molto “internazionale”, quindi aperto a diverse colture, così come del resto chi ha lavorato e vissuto all’estero è solito essere.

Milly Carlucci e Angelo Donati si sono conosciuti a Roma e si sono sposati il 21 aprile del 1985, già in età adulta. Dalla loro unione sono nati i due figli, Angelica Krystle e Patrick Donati. Come molti di voi avranno già intuito, Angelo Donati non ama stare i riflettori e i gossip sul suo conto sono di fatto pari a zero e inesistenti, così come le eventuali paparazzate dell’ingegnere con la moglie.

ANGELO DONATI, MARITO MILLY CARLUCCI: HA FONDATO LA DONATI SPA

Del resto Angelo Donati non ha nemmeno un account social, e ciò fa chiaramente capire quanto sia riservato e quanto ami mantenere tutta per se la propria privacy e quella della sua famiglia. Di Angelo Donati, oltre agli studi e al lavoro, si sa quindi solo quanto raccontato da Milly Carlucci nelle varie interviste rilasciate nei tempi, come ad esempio una recente in cui ha parlato così del loro rapporto: “Siamo sempre stati complici e convinti della nostra relazione”.

“Sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti – ha continuato Milly Carlucci – ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori”. Angelo Donati è un imprenditore nel settore delle costruzioni ed ha fondato la Donati S.p.a., una società immobiliare che opera in Inghilterra e in America.

