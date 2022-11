Angelo Madonia bacia Ema Stokholma: “Love you”/ Foto Instagram: dichiarazione d’amore

Angelo Madonia ed Ema Stokholma sono fidanzati, adesso è ufficiale. Dopo le clip video mostrate nelle scorse settimane a “Ballando con le Stelle”, l’ultima delle quali ieri sera, con la concorrente che ha ammesso di provare amore nei confronti del suo maestro di ballo, pur avendo paura di rimanere ferita da questo sentimento, nella giornata di domenica 20 novembre 2022 anche il ballerino ha scelto di manifestare pubblicamente ciò che prova nel suo cuore.

A dire il vero, già nell’ultima puntata del talent show Alberto Matano aveva fatto vacillare Angelo Madonia, mettendolo alle strette: “Ema Stokholma ti fa sempre delle dichiarazioni meravigliose, tu invece niente. Ti vuoi sbilanciare, finalmente?”. Sorridendo e con il suo piglio deciso, Madonia avevo replicato: “Certe cose non si dicono, si fanno”.

ANGELO MADONIA BACIA EMA STOKHOLMA SU INSTAGRAM: “LOVE YOU” (FOTO)

Al termine della trasmissione, però, Angelo Madonia ha riflettuto su quanto gli è stato detto dal giornalista e, attorno all’ora di pranzo della giornata odierna, il ballerino ha scelto di uscire allo scoperto sui social, con un post Instagram nel quale le sue labbra entrano in contatto con quelle della sua partner: un bacio vero e proprio, il primo tra i due regalato agli utenti, accompagnato dalle parole “Love You” e dall’hashtag #Ecco, in risposta alla provocazione di ieri di Alberto Matano.

Il post di Angelo Madonia è stato mostrato in diretta a Ema Stokholma, mentre lei si trovava nello studio di “Domenica In”, e immediatamente la giovane è sprofondata nell’imbarazzo, ridendo e dicendo di non sapere cosa dire. A quel punto, è intervenuta Mara Venier, la quale ha asserito che, in casi come questo, il sentimento d’amore “bisogna viverlo e proteggerlo”. Frase a cui ha fatto eco quella di Rossella Erra, bordocampista di “Ballando con le Stelle”: “Ema e Angelo sono arrivati al momento giusto l’uno nella vita dell’altro”.

