Angelo Sotgiu/ I Ricchi e Poveri, la storia con Angela Brambati, The Voice Senior e…

Angelo Sotgiu, dalla Sardegna alla Liguria: l'avventura con i Ricchi e Poveri

Questa sera va in onda una nuova puntata di The Voice Senior, lo show musicale di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Tra i coach anche Angelo Sotgiu, in coppia con Angela Brambati, membri dell’iconica formazione dei Ricchi e Poveri che tanto successo ha avuto. Sotgiu, in particolare, vanta una ricca carriera dietro alla quale si celano numerosi retroscena. Nato a Trinità d’Agultu e Vignola nel 1946, si è trasferito con la famiglia dalla Sardegna in Liguria a 16 mesi.

Tuttavia, prima di aprire la sua meravigliosa avventura in musica al fianco dei Ricchi e Poveri, è stato membro negli anni ’60 dei Jets, piccolo complesso cui prese parte anche Franco Gatti, prima di dare vita alla celebre band genovese. Spesso definito il “biondo” del gruppo, Angelo Sotgiu si distingue per un’ottima estensione verso le note alte, che ha creato negli anni una perfetta commistione di voci assieme a quelle di Franco, Angela e Marina.

Angelo Sotgiu: la storia con Angela Brambati e un matrimonio che dura da 40 anni

Tuttavia, nel corso degli anni e delle numerose interviste che i Ricchi e Poveri hanno rilasciato in televisione, sono emersi alcuni dettagli sulla vita di Angelo Sotgiu. Infatti, quando ancora la formazione di fatto non esisteva, il cantante è stato fidanzato proprio con Angela Brambati per circa quattro anni. “Non cantavamo però insieme, è iniziato tutto successivamente” hanno raccontato in un’intervista a Domenica In rilasciata lo scorso anno.

Alla fine, però, Angelo Sotgiu ha trovato l’amore al fianco della moglie Nadia Cocconcelli. La coppia si è unita in matrimonio nel 1982 e si tratta, per lui, della storia d’amore più importante della sua vita: hanno infatti da poco celebrato 40 anni di matrimonio. Una vita di successi per Angelo Sotgiu: l’avventura in musica con i Ricchi e Poveri che ha avuto un grandissimo riscontro e, sul fronte privato, un amore che dura da oltre 40 anni. In questo periodo, inoltre, è arrivato l’atteso ritorno in televisione come coach di The Voice Senior. Al fianco di Angela Brambati, Sotgiu ha il compito di scovare i migliori talenti attraverso il giusto intuito.

