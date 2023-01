Nadia Cocconcelli, moglie Angelo Sotgiu/ 40 anni di matrimonio e due figli

Nadia Cocconcelli, l’amore con Angelo Sotgiu de I Ricchi e Poveri

Nadia Cocconcelli è la moglie di Angelo Sotgiu, cantante de I Ricchi e Poveri. Un grande amore quello nato tra il cantante e la donna che si sono uniti in matrimonio nel 1982 e da allora non si sono più lasciati! Per Angelo si tratta di una delle storie più importanti della sua vita, anche se in passato il cantante è stato legato per diverso tempo anche alla collega Angela. L’amore per Nadia è stato più forte di tutto e tutti, visto che la coppia nel 1982 ha deciso di convolare a nozze e da poco hanno celebrato 40 anni di matrimonio. Un traguardo importante e significativo per la coppia.

The voice senior 3, 1a puntata/ Diretta, coach e concorrenti: le Blind Auditions

Che dire: Nadia e Angelo sono una coppia molto complice ed affiatata, anche se hanno vissuto il loro amore ben lontano dal mondo del gossip. Una scelta che conferma la loro discrezione e riservatezza. I due si sono sposati nel 1982 e dal loro amore sono nati anche splendidi figli: Elena e Daniele di cui si conosce poco essendo molto riservati.

Loredana Bertè/ "The Voice Senior? Per me il talento non ha età"

Nadia Cocconcelli e Angelo Sotgiu: il primo incontro

Ma come si sono conosciuti Nadia Cocconcelli e Angelo Sotgiu de I Ricchi e Poveri? In pochi sanno che a presentare i due è stato Pippo Baudo. Il celebre conduttore, infatti, decise di ingaggiare Nadia per uno dei suoi programmi televisivi e proprio negli studi la donna ha conosciuto Angelo. Un incontro che ha lasciato il segno, visto che i due da quel momento non si sono più lasciati nonostante entrambi le mille difficoltà incontrate nel mondo del lavoro. Nadia, infatti, ha lavorato per tantissimi anni come ballerina e cantante condividendo il palcoscenico anche con la sorella gemella Antonella.

Gigi D'Alessio e la terza edizione di The Voice Senior/ "I miei colleghi sono tosti"

Tantissimi i progetti a cui ha partecipato, tra cui segnaliamo: il progetto Teatro Music Hall, uno spettacolo itinerante in cui si esibirono anche i Ricchi e Poveri. Tra gli altri programmi: anche Foto di gruppo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA