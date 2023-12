Anita Oliveri ha ricevuto biglietto segreto dalla mamma?/ Grande Fratello, rivolta social: chiesta squalifica

ANITA OLIVERI, IL GIALLO DEL PRESUNTO BIGLIETTO

Anita Oliveri è la concorrente del Grande Fratello che rischia un provvedimento? Nelle ultime ore è stata protagonista di un giallo sui social a causa di un presunto biglietto che avrebbe ricevuto da casa. Questa almeno è l’ipotesi dei telespettatori, legata ad alcuni movimenti sospetti della concorrente. La giovane, infatti, ha ricevuto dall’esterno dei farmaci, ma pare che all’interno della scatola vi fosse anche altro, forse un bigliettino.

Il video che sta circolando sui social non chiarisce cosa sia successo, ma si vede Anita Oliveri sotto le coperte con Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi. Ad un certo punto, l’audio palesa un rumore di carta. «Non leggere», dice Anita a Garibaldi nascosto sotto le coperte. «Capito perché ero strana?», chiede Anita all’amico. Poi si lascia andare a qualche commento che ha alimentato i dubbi e le perplessità dei telespettatori…

ANITA OLIVERI, SUI SOCIAL CHIEDONO SQUALIFICA

«Che bello è, è un genio mia madre», afferma Anita Oliveri, non lasciandosi andare completamente. «Ha messo lì… nascosto… ma non so di quando è». Le telecamere poi spostano l’attenzione su Alex Schwazer, quindi non si riesce più a capire cosa accada nel letto di Anita che sposta le coperte per sistemare qualcosa nel comodino. Tutto ciò non basta a farsi un’idea su cosa sia effettivamente accaduto nella casa del Grande Fratello, ma nelle ultime ore sui social gli utenti si sono scatenati, chiedendo a gran voce un provvedimento da parte della produzione del reality.

Il regolamento, infatti, stabilisce che siano vietate le comunicazioni dall’esterno, da qui la richiesta addirittura di alcuni utenti di una squalifica per Anita Oliveri. Il conduttore Alfonso Signorini in apertura di puntata ha annunciato un provvedimento, staremo a vedere se il programma deciderà di chiarire questo giallo…

Ad Anita insieme ai trucchi arrivano anche bigliettini misteriosi , chissà come mai ha questi privilegi ? #grandefratello #gf













