Anita Olivieri, amicizia finita con Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023?/ “Gli ho detto basta…”

Grande Fratello 2023, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi: amicizia al capolinea?

Al Grande Fratello 2023 i rapporti d’amicizia e d’amore continuano a dimostrarsi labili e contraddittori. Una delle amicizie più viscerali e che sembrava destinata a durare a lungo pare essere nel pieno di una turbolenza non da poco. Stiamo parlando del rapporto tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi che, attualmente, sembrano più distanti rispetto a come hanno vissuto gli ultimi mesi.

Le impressioni di Anita Olivieri, così come quelle di altri coinquilini, vertono sulla possibilità che Giuseppe Garibaldi possa provare per la giovane qualcosa che vada oltre l’amicizia. A dimostrarlo è una clip del Grande Fratello 2023 che mette in evidenza proprio un discorso tra l’amica del calabrese, Rosy Chin e Massimiliano Varrese. L’argomento è l’improvviso distacco del concorrente che sembra confermare le impressioni.

“Ieri sera ho passato la serata con lui, stamattina non ha voluto nemmeno la colazione… Io gli ho detto basta, che sono piena; non lo assecondo più”. Queste le parole di Anita Olivieri che si è dimostrata particolarmente insofferente rispetto agli ultimi comportamenti di Giuseppe Garibaldi. Alti e bassi che stonano con l’amicizia anche secondo Massimiliano Varrese e Rosy Chin, d’accordo nel pensare che il calabrese potrebbe essere troppo preso e non solo in termini di amicizia.

“Io ho cercato di spiegargli che mi fa piacere passare la serata anche con altri… Quindi non si sente più con il suo spazio, più da solo. Questa però è una limitazione che si fa da solo anche perchè quando lui sta con Perla e Greta io nemmeno so dove sta”. Prosegue così Anita Olivieri – come si evince dalla clip pubblicata dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2023 – che poi aggiunge: “Invece di me vuole sempre sapere con chi sono e quando; gli ho chiesto anche se era tutto a posto ma vedendo come risponde allora… Non è che siamo all’asilo, non mi va di stare lì a supplicare per sapere”.

