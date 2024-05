Anita Olivieri e Alessio Falsone a Temptation Island 2024 dopo la rottura? Silenzio rotto/ “Mi hanno contatta

Alessio Falsone e Anita Olivieri si sono lasciati: andranno a Temptation Island 2024 per risolvere la crisi?

Appena uscito dalla Casa del Grande Fratello 2024, Alessio Falsone sui social scriveva: “Scommettiamo quale coppia salta per prima?” E dopo pochi mesi si può rispondere tranquillamente: la sua. Alessio Falsone ed Anita Olivieri si sono lasciati ed a darne l’annuncio è stato proprio il giovane con una storia Instagram in cui spiegava i motivi della rottura, divergenze caratteriali, ma assicurava che l’affetto e stima reciproci erano intatti. Dopo la loro rottura però il sempre attento sito di Dagospia, ha riportato un’interessante indiscrezione.

Sembrerebbe infatti che Alessio Falsone ed Anita Olivieri siano pronti per partecipare a Temptation Island 2024. Non è la prima volta, infatti, che coppie nate in un reality che attraversano delle crisi vogliano risolverle in un altro reality. “I due dovrebbero partecipare alla seconda “tranche” di Temptation Island” Si legge sul sito. Adesso però Alessio ha rotto il silenzio sui social per fare chiarezza. Ha rivelato di essere stato contattato dalla redazione per partecipare ma non crede di farlo.

Temptation Island 2024: Alessio Falsone ed Anita Olivieri tra le coppie? Lui rompe il silenzio: “Non ci andrò mai”

Nel dettaglio, infatti, Alessio Falsone ha dichiarato polemico: “C’è la gente che poi ci sguazza e dice ‘io l’avevo detto, adesso lui farà Temptation Island e Uomini e Donne’. Non succederà ovviamente mai questa roba qui. Io non andrò mai a fare nessun tipo di programma di questo genere. Anzi, non andrò più in televisione, perché voglio allenare e fare altre cose.” E poi ancora ha aggiunto categorico: “Anzi, non andrò più in televisione. Poi c’è chi dirà ‘ma tanto nessuno te l’ha chiesto’, no, in realtà mi hanno pure telefonato, ma non lo farò proprio perché non lo voglio fare.”

Insomma, sembra chiaro stando a queste parole che Anita Olivieri e Alessio Falsone a Temptation Island 2024 non parteciperanno. La storia d’amore tra i due è nata all’interno della casa più spiata d’Italia, Grande Fratello 2024 ed è stato un colpo di fulmine. Dopo essersi professata per mesi innamorata del suo Edoardo Sanson, con cui però la relazione era in crisi, Anita ha perso la testa per Alessio. Finito il reality però la loro storia non è durata ed adesso pare, sempre secondo indiscrezioni, che la giovane si stia rivedendo con il suo ex fidanzato.











