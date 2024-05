Grande Fratello 2024, Anita Olivieri e Alessio Falsone si sono lasciati, perché è finita?/ “Tante differenze”

È finita tra Anita Olivieri e Alessio Falsone: i due ex del Grande Fratello 2024 si sono lasciati

Anita Olivieri ed Alessio Falsone si sono lasciati. La coppia nata al Grande Fratello 2024 all’interno della Casa più spiata d’Italia si è lasciata dopo poco mesi di frequentazione. A dare l’annuncio è stata la 26enne con una storia su Instagram in cui spiegava i motivi ed il perché è finita con Alessio Falsone. “Sono qui per dirvi che io e Alessio abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione. Le differenze caratteriali sono tante così come le abitudini.” ha annunciato l’ex gieffina.

Anita Olivieri ha poi spiegato che nonostante fossero in crisi (crisi che aveva smentito in realtà nelle scorse settimane) hanno deciso di partire lo stesso per Ibizia nei giorni scorsi per godersi la vacanza insieme agli altri ex concorrenti del Grande Fratello 2024. Tuttavia la situazione tra i due non è migliorata e Anita Olivieri ed Alessio Falsone si sono lasciati nonostante provassero ancora stima e affetto l’uno per l’altra: “Restano immutati l’aggetto e la stima, così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo.”

Perché si sono lasciati Anita Olivieri ed Alessio Falsone del Grande Fratello 2024? “Non ci sono colpe”

Anita Olivieri e Alessio Falsone non stanno più insieme, i motivi della rottura sono dovuti alle tante divergenze caratteriali insormontabili ma l’ex concorrente del Grande Fratello 2024 ha poi voluto puntualizzare che della separazione non è responsabile nessuno: “Non ci sono colpe, solo grandi consapevolezze.” E subito dopo ha voluto lanciare ai tanti fan fin troppo ossessionati che in questi giorni l’hanno subissati di messaggi: “Non tutti quando si lasciano alzano il telefono e lo dicono al mondo, serviva anche a noi un momento per metabolizzare, purtroppo dai commenti abbiamo capito di non averne il diritto, con grande rammarico.”

Alessio Falsone ed Anita Olivieri si erano conosciuti al Grande Fratello 2024, dove avevano deciso di iniziare a vivere la loro storia d’amore. Il primo bacio nella Casa è stato lo scorso marzo. Qualcosa, però, adesso nel loro equilibrio di coppia si è rotto, tanto da portarli alla decisione di prendere strade separate.











